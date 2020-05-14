RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1249125012511252>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:11

  freeze написав:
ЛАД написав:
  juristkostya написав:ну вот кому реально нужна вакцина с доказанной длительностью эффекта аж в 2 месяца?..

Ну почему.
Если и реальная длительность будет месяца 2-3, да сделать прививку обязательной, да платной хотя бы рублей по 500, это ж какие бабки поднять можно! :)


Если вместо трехмесячного сидения без работы на карантине раз в три месяца делать прививку даже за 500 грн, то тут такая очередь будет за прививками стоять.
Особенно если только после такой прививки будут пускать в самолет, или в шенгенскую зону, моряков в рейс, учителей в школу, воспитателей в детский сад.
Новая реальность приближается.

Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.
juristkostya
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:32

  juristkostya написав:.....
Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.

Кому "им"? Египту с Турцией? Не владею статистикой, но думаю, что большинство наших туристов ездят туда.
Те, кто ездит в Куршавель, свои вопросы как-то решат, даже если не начнут пускать всех подряд.
Остальная мелочь Европу вряд ли сильно спасёт, поэтому, скорее всего, не очень волнует.
Наши руки они могут получить в организованном порядке, как уже сделали финны и англичане и, вроде, делают немцы.

С туризмом пока так - https://proman.com.ua/35187-evropa-obeshhaet-otkrytsya-dlya-letnego-turizma-strany-i-ih-pravila/?

А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16535
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4481 раз.
Подякували: 4150 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:47

В первую очередь, конечно, деиндустриализованные страны, типа Хорватии, Словении, Греции. Им тяжелее всех. У Италии, как-никак, промышленность имеется, она справится.

А по вашей ссылке, как раз, масса оптимизма. Ещё месяц назад абсолютно все европейские политики рассуждали в духе "жизни превыше всего". А теперь "эпидемия под контролем, пора возрождать туризм".
И - заметьте - ни одного упоминания о введении "прививочного паспорта" или чего-то подобного.

Кстати, Хорватия уже начала впускать туристов, способных подтвердить наличие брони.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/14/660516/
juristkostya
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:02

  ЛАД написав:А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. :)

Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была
juristkostya
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:22

  pesikot написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.


Дремучесть нашего населения всегда была на высоте :mrgreen:
Слово года в 2018 г. было не ВВП, образование, медицина, благосостояние, а Томос :mrgreen:
Сто пудово Филарет, Епифаний и Онуфрий - антипрививочники. :roll:

А при чём антипрививочники к Томосу ?
Вам Томос запрещает делать прививки ?

А про дремучесть населения, так 73% привели во власть клоуна.
И не делайте вид, что вы не в этой лодке


Спасибо, поржал, пишите еще, а то я грешным делом думал, что порохоботы уже слились окончательно с зельцем в экстазе. Пойду еще приготовлю попкорна, думаю Вы меня еще не раз развеселите.




Зображення
:wink:
Зображення

P.S.

Зображення

Михалыч
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 04:46

Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей

https://novayagazeta.ru/articles/2020/0 ... euchtennye

по данным оперштаба Челябинской области на 10 мая, четыре человека умерли от коронавируса, еще восемь пациентов с подтвержденным диагнозом умерли от других заболеваний. При этом во всероссийскую статистику попали только первые: на официальном портале стопкоронавирус.рф указано, что жертвами инфекции в Челябинской области стали четыре человека.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8602
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 05:51

Вакцини. Підкину трохи цифр по США для битви титанів .

Всього за період 01/01/2006 - 12/31/2017 розповсюджено 3,454,269,356 доз.

За період 10/01/1988 - 4/01/2019 було подано 20,522 петицій на компенсацію шкоди від вакцин (в т.ч. 1,297 випадків смерті). 6,465 компенсовано на загальну суму $4,119,686,420.

https://www.hrsa.gov/sites/default/file ... FyvK6BGPck
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 14.12.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине.
Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы.
Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 15.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:38

  andriykulyk76 написав:
За період 10/01/1988 - 4/01/2019 було подано 20,522 петицій на компенсацію шкоди від вакцин (в т.ч. 1,297 випадків смерті). 6,465 компенсовано на загальну суму $4,119,686,420.

https://www.hrsa.gov/sites/default/file ... FyvK6BGPck

Ну, і який результат щеплень? На одних шальках терезів, за 30 років 1300 померлих від щеплень, а на інших 2500 померлих від ковіду за день, від якого ще немає щеплень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10436
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:50

Актуально :)

- Фира! Фира, ты меня слышишь? Фира, я звоню тебе из магазина, Фира! Да, я дошел. Да, я умирал утром, но я все же дошел. Фира, что ты хочешь в магазине? Фира, ты торопилась выйти за меня замуж, теперь ты торопишься сказать. Я уже здесь, Фира, не делай гевалт.
Какие помидоры?! Фира, что значит "хорошие"? Я их буду кушать, а не любить. Нет, Фира, я без перчаток. Ты поздно волнуешься, я уже трогал помидоры. Фира, здесь есть люди, но я не буду с ними советоваться. Да, Фира, они в перчатках, а я шлимазл. Я 40 лет шлимазл, и вирус не повод меняться, я старый человек, Фира. И я первые 7 раз слышал, что огурцов не надо.
Что? Перевернуть коробочки с клубникой? Что, они от этого станут дешевле? А, на виду спелые, а снизу гнилые?.. Почему я сейчас думаю про свою семейную жизнь, Фира?.. Не надо кричать, я помню, что ты отдала мне лучшие годы, но сейчас я в магазине, и я ищу чеснок и вспоминаю твоего брата Нюму... Почему? Потому что чеснока нет, как и Нюмы, когда он нужен.
Сметану? Развесную? Да, я попрошу, чтобы продавщица не трогала ее руками. Фира, я не буду звать директора, чтобы он тоже попросил. Фира, продавщица сказала, что в гробу видела нашу сметану, она поклялась могилой матери, что не будет трогать её руками, и даже за деньги. Я ей верю, Фира, жаль, что ты не видишь ее глаза. Эти глаза не будут врать даже такому шлимазлу, как я.
Хлеб есть. Да, и яйца есть. Фира, я в магазине. Здесь есть хлеб и яйца. И люди, которые слышат, как ты мне не веришь после 40 лет семейной жизни. Я принесу домой хлеб и яйца, и тебе будет стыдно, Фира, в первый раз за эти вырванные годы.
Знаешь, Фира, я всё думаю про Моисея и его путешествие по пустыне. 40 лет скитаний и кругом евреи с их жёнами. Ни одному гою такое не вынести. Но Моисею хотя бы не приходилось клясться, что он видит яйца... Ша, Фира, так купить 12 или 30 несуществующих яиц? 60?! А, то есть если их нет, то купить на всякий случай, чтобы все знали, что у нас есть яйца? Я понимаю, Фира, наконец-то твоя мама увидит яйца в нашем доме...
Фира, я не буду покупать туалетную бумагу. Те десять упаковок, которые уже лежат в кладовке, нам положат в гроб, Фира, потому что человек не может извести столько бумаги, даже если у него несчастье с желудком. Из этих упаковок, Фира, дети нам построят памятник, и наши внуки будут поливать их слезами, потому что это будет единственное, что мы сможем им завещать.
Фира, пока я ещё в магазине, ты хочешь ещё что-нибудь? Покоя? Фира, если бы можно было купить немного покоя, ты думаешь, я бы стоял в очереди с тележкой еды, которой хватило бы Моисею и его евреям на 10 лет?..
Фира, я иду домой, Фира... Хорошо, я приду и сразу помою руки. И помидоры. И яйца. Фира, я помою все 60 яиц и даже те 2, которых у меня нет уже 40 лет. Что же ты плачешь, золотце?.. Да, я умирал утром, но всё прошло, Фира, я уже иду к тебе, с яйцами и сметаной. Клянусь глазами продавщицы, Фира, я приду. Как Моисей и его евреи...
Анна Рубинштейн
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 07.08.09
Подякував: 386 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1249125012511252>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1555875
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16157)
15.05.2020 09:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.