RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1249125012511252

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине.
Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы.
Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?


Интересно.
Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика.
То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ.
Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ.
Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16801
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4186 раз.
Подякували: 6675 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей


Официальная удельная смертность от коронавируса в России на миллион населения на 60 процентов выше, чем у нас. Если там скрывают в 3 раза, надо прикинуть во сколько раз скрывают тогда у нас.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 тра, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16801
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4186 раз.
Подякували: 6675 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чтобы что-то скрыть - надо это что-то сначала узнать
juristkostya
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23

  freeze написав:
Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине.
Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы.
Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?


Интересно.
Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика.
То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ.
Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ.
Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.


в россии похоже, это не совсем так

https://meduza.io/feature/2020/05/14/pr ... ronavirusa
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 14.03.06
Подякував: 180 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:25

  freeze написав:
Ukrainian написав:Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей


Официальная удельная смертность от коронавируса в России на миллион населения на 60 процентов выше, чем у нас. Если там скрывают в 3 раза, надо прикинуть во сколько раз скрывают тогда у нас.

А якщо з Італією зрівняти?
Вже ж очевидно, що семашківці рахують смерті від ковіду не так, як інші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10436
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1249125012511252
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, lapay і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1555875
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16157)
15.05.2020 09:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.