Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине. Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы. Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?
Интересно. Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика. То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ. Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ. Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине. Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы. Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?
Интересно. Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика. То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ. Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ. Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.