Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23

freeze написав: Hotab написав: Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине.

Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы.

Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?



Интересно.

Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика.

То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ.

Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ.

в россии похоже, это не совсем так



https://meduza.io/feature/2020/05/14/pr ... ronavirusa в россии похоже, это не совсем так

