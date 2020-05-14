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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12501251125212531254>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чтобы что-то скрыть - надо это что-то сначала узнать
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23

  freeze написав:
Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине.
Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы.
Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?


Интересно.
Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика.
То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ.
Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ.
Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.


в россии похоже, это не совсем так

https://meduza.io/feature/2020/05/14/pr ... ronavirusa
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:25

  freeze написав:
Ukrainian написав:Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей


Официальная удельная смертность от коронавируса в России на миллион населения на 60 процентов выше, чем у нас. Если там скрывают в 3 раза, надо прикинуть во сколько раз скрывают тогда у нас.

А якщо з Італією зрівняти?
Вже ж очевидно, що семашківці рахують смерті від ковіду не так, як інші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:46

  adeges написав:
  freeze написав:
Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине.
Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы.
Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?


Интересно.
Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика.
То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ.
Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ.
Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.


в россии похоже, это не совсем так

https://meduza.io/feature/2020/05/14/pr ... ronavirusa


Тогда у нас похоже скрывают примерно в пять раз, если составить пропорцию с восточным соседом. Такие масштабы фальсификаций, как по мне, выглядят недостижимыми.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:52

  ekantashivo написав:о разных штамах ковида19
https://youtu.be/olaKiyMi4_4

Ну собственно об этом и говорим вирус мутирует . Вакцину от какого штамма разрабатывают ? С точки зрения здоровья бесполезно так как много мутаций и со временем сила вируса ослабевает . С точки зрения заработать как доктор Вовху на токсичной бодяге в самый раз .

Если что доктор Вовху из произведения О Генри "Трест который лопнул" читать рекомендую всем .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:54

  lapay написав:
  freeze написав:
Ukrainian написав:Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей


Официальная удельная смертность от коронавируса в России на миллион населения на 60 процентов выше, чем у нас. Если там скрывают в 3 раза, надо прикинуть во сколько раз скрывают тогда у нас.

А якщо з Італією зрівняти?
Вже ж очевидно, що семашківці рахують смерті від ковіду не так, як інші.


Но всё-равно совершенно очевидно, что у нас ситуацию лучше, чем в Италии.
Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59

  Uppi написав:со временем сила вируса ослабевает


Сколько у всех спрашиваю, никто так и не ответил, сила какого вируса упала.

Все известные мне случаи, это или вирус добил коллективный иммунитет как испанку, или вакцинация как оспу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

​​⚡МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 17330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 674 випадки;
Волинська область — 582 випадки;
Дніпропетровська область — 791 випадок;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 538 випадків;
Закарпатська область — 816 випадків;
Запорізька область — 356 випадків;
Івано-Франківська область — 1188 випадків;
Кіровоградська область — 437 випадків;
м. Київ — 2068 випадків;
Київська область — 1094 випадки;
Львівська область — 942 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 712 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1074 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1060 випадків;
Харківська область — 757 випадків;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 222 випадки;
Чернівецька область — 2600 випадків;
Черкаська область — 350 випадків;
Чернігівська область — 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:07

  freeze написав:
Но всё-равно совершенно очевидно, что у нас ситуацию лучше, чем в Италии.
Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.

Так з якого бодуна нас треба порівнювати з сусідами, які карантин взагалі не вводили чи ввели в свинячий голос, і мухлюють з кодами в свідоствах про смерть?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:22

  lapay написав:
  freeze написав:
Но всё-равно совершенно очевидно, что у нас ситуацию лучше, чем в Италии.
Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.

Так з якого бодуна нас треба порівнювати з сусідами, які карантин взагалі не вводили чи ввели в свинячий голос, і мухлюють з кодами в свідоствах про смерть?


Если не сравнивать с соседями, тогда надо внятно объяснить, почему у нас, с учетом фальсификаций там, смертность от коронавируса в пять раз ниже.

Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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