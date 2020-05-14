Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине. Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы. Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?
Интересно. Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика. То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ. Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ. Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.
Hotab написав:Подскажите, пожалуйста, кто в теме. По Украине. Есть подтвержденные COVID-пациенты. Попадают в статистику , как новые кейсы. Затем этот чел умирает,ему ставят смерть от диабета, онко (по основному , самому тяжёлому заболеванию). В статистике они попадают в выздоровевшие? Или вечно болеющие?
Интересно. Я предполагаю, что на период официальной эпидемии есть статистика от коронавируса и есть остальная статистика. То есть получив официально подтвержденный диагноз коронавирус, человек подает в широко публикуемые в наших СМИ данные, то есть попадает в оборот, и теперь у него будет как в старом анекдоте два пути, либо выздороветь, либо умереть от коронавируса. Ну может быть как отдельный казус, как в Москве, сгореть в палате на ИВЛ. Насколько я знаю, так считают и по официально текущей на сегодня эпидемии ВИЧ, не важно от чего пациент умер, от туберкулеза, саркомы или герпесной пневмонии, умерший попадает в статистику ВИЧ. Если кто то глубоко в теме, то тоже интересно было узнать подробнее.
Ну собственно об этом и говорим вирус мутирует . Вакцину от какого штамма разрабатывают ? С точки зрения здоровья бесполезно так как много мутаций и со временем сила вируса ослабевает . С точки зрения заработать как доктор Вовху на токсичной бодяге в самый раз .
Если что доктор Вовху из произведения О Генри "Трест который лопнул" читать рекомендую всем .
Ukrainian написав:Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в 3 раза выше официальных показателей
Официальная удельная смертность от коронавируса в России на миллион населения на 60 процентов выше, чем у нас. Если там скрывают в 3 раза, надо прикинуть во сколько раз скрывают тогда у нас.
А якщо з Італією зрівняти? Вже ж очевидно, що семашківці рахують смерті від ковіду не так, як інші.
Но всё-равно совершенно очевидно, что у нас ситуацию лучше, чем в Италии. Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В Україні зафіксовано 17330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 674 випадки; Волинська область — 582 випадки; Дніпропетровська область — 791 випадок; Донецька область — 121 випадок; Житомирська область — 538 випадків; Закарпатська область — 816 випадків; Запорізька область — 356 випадків; Івано-Франківська область — 1188 випадків; Кіровоградська область — 437 випадків; м. Київ — 2068 випадків; Київська область — 1094 випадки; Львівська область — 942 випадки; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 228 випадків; Одеська область — 712 випадків; Полтавська область — 257 випадків; Рівненська область — 1074 випадки; Сумська область — 158 випадків; Тернопільська область — 1060 випадків; Харківська область — 757 випадків; Херсонська область — 167 випадків; Хмельницька область — 222 випадки; Чернівецька область — 2600 випадків; Черкаська область — 350 випадків; Чернігівська область — 96 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.
freeze написав: Но всё-равно совершенно очевидно, что у нас ситуацию лучше, чем в Италии. Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.
Так з якого бодуна нас треба порівнювати з сусідами, які карантин взагалі не вводили чи ввели в свинячий голос, і мухлюють з кодами в свідоствах про смерть?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав: Но всё-равно совершенно очевидно, что у нас ситуацию лучше, чем в Италии. Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.
Так з якого бодуна нас треба порівнювати з сусідами, які карантин взагалі не вводили чи ввели в свинячий голос, і мухлюють з кодами в свідоствах про смерть?
Если не сравнивать с соседями, тогда надо внятно объяснить, почему у нас, с учетом фальсификаций там, смертность от коронавируса в пять раз ниже.
Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.