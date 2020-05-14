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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1251125212531254>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:32

  Uppi написав:Ну собственно об этом и говорим вирус мутирует . Вакцину от какого штамма разрабатывают ?


Вы так переживаете, что всё-таки сделают вакцину и заставят всех прививаться :mrgreen:

Вакцина от гриппа существует много десятков лет, и прекрасно работает, при том, что вирус гриппа гораздо более изменчивый просто по определению, чем коронавирус.
У КОВИД геном – одна молекула, сплошная. А у вируса гриппа геном – это несколько молекул, да еще перекрученных между собой. Поэтому у вируса гриппа существенно облегчается процесс перемешивания и изменения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.
строго говоря, даже не умерших, а просто людей с симптомами с марта месяца по сегодня в кругу общения не было ни одного.

В отличие, кстати, от гриппа - там с ноября по январь куча родственников/знакомых/сотрудников или "переносят на ногах", или конкретно лежат под домам с температурой и ломотой в суставах. И так ежегодно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:37

  freeze написав:в россии похоже, это не совсем так

https://meduza.io/feature/2020/05/14/pr ... ronavirusa


Тогда у нас похоже скрывают примерно в пять раз, если составить пропорцию с восточным соседом. Такие масштабы фальсификаций, как по мне, выглядят недостижимыми.[/quote]

Насправді статистику точну не знає ніхто . Якось тут вже була суперечка про правильну технологію підрахунку смертей . Тобто в найближчому майбутньому точні ( чи навіть приблизні - але майже точні ) числа ми не побачимо все одно . Тільки коли можна буде подивитися на повну статистику смертності . А це буде не скоро ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  ЛАД написав:А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. :)

Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была
Потому что альтернатив даже не пробовали и не видели никогда.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:43

  juristkostya написав:В отличие, кстати, от гриппа - там с ноября по январь куча родственников/знакомых/сотрудников или "переносят на ногах", или конкретно лежат под домам с температурой и ломотой в суставах. И так ежегодно.


Грипп перенести на ногах, это вряд ли.
Лет 30 назад, когда я еще не прививался, то болел гриппом, так по мне как трактор ездил, вряд ли у меня были мысли выйти из дома, да и физическая возможность.
Скорее этой зимой большинство болели банальными ОРВИ, типа аденовируса, парагриппа, старых коронавирусов и тд.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 тра, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине,

жёсткость карантина сама по себе мало что значит.
Надо учитывать:
1. Москва/Питер изначально более подвержены заражению благодарю существенно большей циркуляции народа через аэропорты.
Наверное, в десятки раз более подвержены даже в сравнении с Киевом, не говоря об остальной Украине.
2. при этом ввели они карантин на месяц позже.

То есть, какой бы ни был жестокий карантин - но если к дате его начала доля заразившихся была многократно выше, чем у нас....
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Грипп перенести на ногах, это вряд ли.
Лет 30 назад, когда я еще не прививался, то болел гриппом, так по мне как трактор ездил, вряд ли у меня были мысли выйти из дома, да и физическая возможность.
это кому как повезёт. Про короновирус тоже известно, что масса лёгких случаев, когда люди без тестов и не задумались бы, что больны.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:50

  Faceless написав:
juristkostya написав:
  ЛАД написав:А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. :)

Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была
Потому что альтернатив даже не пробовали и не видели никогда.

и что? Если денег нет - спокойно снизят планку требований.
Это когда операцию надо делать, а денег нет - это страшно, и тянуть нельзя. А отдохнуть на речке вместо Египта - это вообще не страшно. А с точки зрения поправки здоровья то и лучше, скорее всего.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.
строго говоря, даже не умерших, а просто людей с симптомами с марта месяца по сегодня в кругу общения не было ни одного.

В отличие, кстати, от гриппа - там с ноября по январь куча родственников/знакомых/сотрудников или "переносят на ногах", или конкретно лежат под домам с температурой и ломотой в суставах. И так ежегодно.
У меня уже есть в кругу знакомых один умерший на ИВЛ, и несколько человек с подтвержденным ковид, в т ч целая семья
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  Faceless написав:
juristkostya написав:Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была
Потому что альтернатив даже не пробовали и не видели никогда.

и что? Если денег нет - спокойно снизят планку требований.
Это когда операцию надо делать, а денег нет - это страшно, и тянуть нельзя. А отдохнуть на речке вместо Египта - это вообще не страшно. А с точки зрения поправки здоровья то и лучше, скорее всего.

Скорее будут через год ездить, и урежут чуть хотелки по линии и звездам, чем поедут в "дом отдыха", или снимать конуру, чтобы стоять полдня у плиты, целый день кормить комаров с муравьями и сидеть в рыгаловках, где подают вчерашнее меню с соусом из кишечной палочки и по цене омаров.
"На речку" - разве что в формате на день на шашлыки, но не в отпуск.
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