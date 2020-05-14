Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:32

Все непросто, и даже лечение плазмой с антителами не панацея.



Первый опыт лечения пациентов с COVID-19 с помощью плазмы крови выздоровевших показал эффект только у 8 из 20 пациентов, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было совсем, сайт Медико-биологического агентства РФ.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.