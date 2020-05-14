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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1252125312541255

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить :mrgreen:

Зато там работающее метро... о закрытии которого у нас уже второй месяц стоит вой.
Вот и очевидная разница.


так там без пропуска из дому не выйдешь, а у нас запусти метро, все сразу же туда попруться.
не?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все непросто, и даже лечение плазмой с антителами не панацея.

Первый опыт лечения пациентов с COVID-19 с помощью плазмы крови выздоровевших показал эффект только у 8 из 20 пациентов, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было совсем, сайт Медико-биологического агентства РФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:и несколько человек с подтвержденным ковид, в т ч целая семья
а эти "с подвтерждённым" - они с выраженными внешними симптомами ОРЗ, или чисто по результатам тестов?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Вы, как один из здешних миллионеров, наверное, давно не отдыхали в пригородных санаториях и домах отдыха

Там произошли кардинальные изменения?
  juristkostya написав:
  Faceless написав:и несколько человек с подтвержденным ковид, в т ч целая семья
а эти "с подвтерждённым" - они с выраженными внешними симптомами ОРЗ, или чисто по результатам тестов?

Семья - это "знакомые знакомых", знаю что сидели дома на карантине, работали на удаленке. Тесты бы просто так не делали, значит, симптомы были
Еще пару случаев - сотрудники банка, госпитализировали понятно что с симптомами
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Там произошли кардинальные изменения?
вас же не удивляет, что вместо советских парикмахерских сейчас спа-салоны.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Побачив випадково - не пам"ятаю , чи тут постили :
Защищают ли маски от вируса?
Что говорят об этом научные исследования
https://medium.com/hyperbolea/masks-covid-2ce7166ca256
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