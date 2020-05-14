_Mykola_ написав:
Зато там работающее метро... о закрытии которого у нас уже второй месяц стоит вой.
Вот и очевидная разница.
так там без пропуска из дому не выйдешь, а у нас запусти метро, все сразу же туда попруться.
не?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29
так там без пропуска из дому не выйдешь, а у нас запусти метро, все сразу же туда попруться.
не?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Все непросто, и даже лечение плазмой с антителами не панацея.
Первый опыт лечения пациентов с COVID-19 с помощью плазмы крови выздоровевших показал эффект только у 8 из 20 пациентов, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было совсем, сайт Медико-биологического агентства РФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Там произошли кардинальные изменения?
Семья - это "знакомые знакомых", знаю что сидели дома на карантине, работали на удаленке. Тесты бы просто так не делали, значит, симптомы были
Еще пару случаев - сотрудники банка, госпитализировали понятно что с симптомами
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Побачив випадково - не пам"ятаю , чи тут постили :
Защищают ли маски от вируса?
Что говорят об этом научные исследования
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