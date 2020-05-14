_Mykola_ написав:
Зато там работающее метро... о закрытии которого у нас уже второй месяц стоит вой.
Вот и очевидная разница.
так там без пропуска из дому не выйдешь, а у нас запусти метро, все сразу же туда попруться.
не?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29
так там без пропуска из дому не выйдешь, а у нас запусти метро, все сразу же туда попруться.
не?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Все непросто, и даже лечение плазмой с антителами не панацея.
Первый опыт лечения пациентов с COVID-19 с помощью плазмы крови выздоровевших показал эффект только у 8 из 20 пациентов, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было совсем, сайт Медико-биологического агентства РФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Там произошли кардинальные изменения?
Семья - это "знакомые знакомых", знаю что сидели дома на карантине, работали на удаленке. Тесты бы просто так не делали, значит, симптомы были
Еще пару случаев - сотрудники банка, госпитализировали понятно что с симптомами
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Побачив випадково - не пам"ятаю , чи тут постили :
Защищают ли маски от вируса?
Что говорят об этом научные исследования
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:57
В тяжелом состоянии нужно уже бороться не с вирусом, а с его последствиями
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Первая жертва детского воспалительного синдрома, предположительно связанного с коронавирусом, в Европе - ребенок скончался во Франции
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:29
Не только поэтому.
Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.
Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.
Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:45
Які в нас фальсифікації? Про це навіть медвекчуківські канали мовчать. Порівнювати треба з тими, хто ввів карантин так само рано, як і ми, наприклад с Польщею чи Чехією, от з ними ми на рівних.
В Москві пропуска у половини людей була, більшість з яких фальшива, як і їх статистика по смертності від ковіда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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