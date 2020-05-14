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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1253125412551256>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить :mrgreen:

Зато там работающее метро... о закрытии которого у нас уже второй месяц стоит вой.
Вот и очевидная разница.


так там без пропуска из дому не выйдешь, а у нас запусти метро, все сразу же туда попруться.
не?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все непросто, и даже лечение плазмой с антителами не панацея.

Первый опыт лечения пациентов с COVID-19 с помощью плазмы крови выздоровевших показал эффект только у 8 из 20 пациентов, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было совсем, сайт Медико-биологического агентства РФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:и несколько человек с подтвержденным ковид, в т ч целая семья
а эти "с подвтерждённым" - они с выраженными внешними симптомами ОРЗ, или чисто по результатам тестов?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Вы, как один из здешних миллионеров, наверное, давно не отдыхали в пригородных санаториях и домах отдыха

Там произошли кардинальные изменения?
  juristkostya написав:
  Faceless написав:и несколько человек с подтвержденным ковид, в т ч целая семья
а эти "с подвтерждённым" - они с выраженными внешними симптомами ОРЗ, или чисто по результатам тестов?

Семья - это "знакомые знакомых", знаю что сидели дома на карантине, работали на удаленке. Тесты бы просто так не делали, значит, симптомы были
Еще пару случаев - сотрудники банка, госпитализировали понятно что с симптомами
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Там произошли кардинальные изменения?
вас же не удивляет, что вместо советских парикмахерских сейчас спа-салоны.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Побачив випадково - не пам"ятаю , чи тут постили :
Защищают ли маски от вируса?
Что говорят об этом научные исследования
https://medium.com/hyperbolea/masks-covid-2ce7166ca256
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:57

  freeze написав:Все непросто, и даже лечение плазмой с антителами не панацея.

Первый опыт лечения пациентов с COVID-19 с помощью плазмы крови выздоровевших показал эффект только у 8 из 20 пациентов, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было совсем, сайт Медико-биологического агентства РФ.

В тяжелом состоянии нужно уже бороться не с вирусом, а с его последствиями
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первая жертва детского воспалительного синдрома, предположительно связанного с коронавирусом, в Европе - ребенок скончался во Франции
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:29

  Faceless написав:
juristkostya написав:
  ЛАД написав:А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. :)

Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была
Потому что альтернатив даже не пробовали и не видели никогда.

Не только поэтому.
Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" :) ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.
Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят. :)
Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:45

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:
Но всё-равно совершенно очевидно, что у нас ситуацию лучше, чем в Италии.
Не знаю ни одного знакомого человека, и даже знакомого знакомых, и даже слухов не слышал про третье поколение знакомых, кто бы умер от коронавируса или с коронавирусом от диабета, инфаркта или тд.

Так з якого бодуна нас треба порівнювати з сусідами, які карантин взагалі не вводили чи ввели в свинячий голос, і мухлюють з кодами в свідоствах про смерть?


Если не сравнивать с соседями, тогда надо внятно объяснить, почему у нас, с учетом фальсификаций там, смертность от коронавируса в пять раз ниже.

Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить :mrgreen:

Які в нас фальсифікації? Про це навіть медвекчуківські канали мовчать. Порівнювати треба з тими, хто ввів карантин так само рано, як і ми, наприклад с Польщею чи Чехією, от з ними ми на рівних.
В Москві пропуска у половини людей була, більшість з яких фальшива, як і їх статистика по смертності від ковіда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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