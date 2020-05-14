Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:52
juristkostya написав: Puente написав:
Не уявляєте варіант - коли міжнародний туризм "схлопнеться" в принципі в десятки чи навіть сотні разів ?
не представляю. Ни один субъект в мире в этом не заинтересован.
Никто не был заинтересован в 2-месячном закрытии границ и полетов авиации. Тем не менее состоялось.
Дальнейшее будет зависеть от обстановки, хотя, конечно, всё хотят "возврата к норме".
вас же не удивляет, что вместо советских парикмахерских сейчас спа-салоны.
Не "вместо", а "вместе".
В большинстве остались именно советские парикмахерские. И даже многие барбершопы от них не сильно отличаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:57
lapay написав:
Порівнювати треба з тими, хто ввів карантин так само рано, як і ми, наприклад с Польщею чи Чехією, от з ними ми на рівних.
Где ж на равных ?
В Польше-Чехии смертность от коронавируса 24-27 на млн, у нас 11 на млн.
То ли фальсификация в 2,5 раза у нас, то ли коронавирус нас не берёт по каким-то причинам.
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freeze
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:24
Puente написав: Тільки коли можна буде подивитися на повну статистику смертності . А це буде не скоро ...
Чому не скоро? Є ж дані від колишнього міністра Кабінет міністрів вже й за квітень.
"Часто приходится сталкиваться с мнением, что коронавирус на самом деле забрал больше жизней, чем показывает официальная статистика.
Решили проверить это по данным общей смертности в Украине.
На этом графике вы видите данные по смертности за январь-апрель — сравнение 2013-2020 годов. Сверху — данные по дням, ниже — “сглаженные” для удобства, среднее за неделю.
Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики.
Кстати, обратите внимание на рост смертности в феврале 2014 года. Этот рост может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года.
Также обратите внимание, что количество смертей в стране из года в год падает. Это объясняется сокращением населения — как по естественным причинам, так и из-за оккупации.
График построен на данных, которые использовались для нашего дашборда q.rating.zone, посвященного карантину.
stryzhko
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:30
У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
https://bit.ly/3cLUlYN
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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