Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:24

Puente написав: Тільки коли можна буде подивитися на повну статистику смертності . А це буде не скоро ...

Чому не скоро? Є ж дані від колишнього міністра Кабінет міністрів вже й за квітень."​Часто приходится сталкиваться с мнением, что коронавирус на самом деле забрал больше жизней, чем показывает официальная статистика.Решили проверить это по данным общей смертности в Украине.На этом графике вы видите данные по смертности за январь-апрель — сравнение 2013-2020 годов. Сверху — данные по дням, ниже — “сглаженные” для удобства, среднее за неделю.Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики.Кстати, обратите внимание на рост смертности в феврале 2014 года. Этот рост может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года.Также обратите внимание, что количество смертей в стране из года в год падает. Это объясняется сокращением населения — как по естественным причинам, так и из-за оккупации.График построен на данных, которые использовались для нашего дашборда q.rating.zone, посвященного карантину.