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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1254125512561257>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:52

  juristkostya написав:
  Puente написав:Не уявляєте варіант - коли міжнародний туризм "схлопнеться" в принципі в десятки чи навіть сотні разів ?
не представляю. Ни один субъект в мире в этом не заинтересован.

Никто не был заинтересован в 2-месячном закрытии границ и полетов авиации. Тем не менее состоялось.
Дальнейшее будет зависеть от обстановки, хотя, конечно, всё хотят "возврата к норме".

вас же не удивляет, что вместо советских парикмахерских сейчас спа-салоны.

Не "вместо", а "вместе".
В большинстве остались именно советские парикмахерские. И даже многие барбершопы от них не сильно отличаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:57

  lapay написав:Порівнювати треба з тими, хто ввів карантин так само рано, як і ми, наприклад с Польщею чи Чехією, от з ними ми на рівних.


Где ж на равных ?
В Польше-Чехии смертность от коронавируса 24-27 на млн, у нас 11 на млн.
То ли фальсификация в 2,5 раза у нас, то ли коронавирус нас не берёт по каким-то причинам.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Puente написав: Тільки коли можна буде подивитися на повну статистику смертності . А це буде не скоро ...

Чому не скоро? Є ж дані від колишнього міністра Кабінет міністрів вже й за квітень.

"​Часто приходится сталкиваться с мнением, что коронавирус на самом деле забрал больше жизней, чем показывает официальная статистика.

Решили проверить это по данным общей смертности в Украине.

На этом графике вы видите данные по смертности за январь-апрель — сравнение 2013-2020 годов. Сверху — данные по дням, ниже — “сглаженные” для удобства, среднее за неделю.

Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики.

Кстати, обратите внимание на рост смертности в феврале 2014 года. Этот рост может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года.

Также обратите внимание, что количество смертей в стране из года в год падает. Это объясняется сокращением населения — как по естественным причинам, так и из-за оккупации.

График построен на данных, которые использовались для нашего дашборда q.rating.zone, посвященного карантину.
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:30

У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.

https://bit.ly/3cLUlYN
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:17

  freeze написав:
Где ж на равных ?
В Польше-Чехии смертность от коронавируса 24-27 на млн, у нас 11 на млн.
То ли фальсификация в 2,5 раза у нас, то ли коронавирус нас не берёт по каким-то причинам.

Як цікаво. Якщо в РФ неймовірна летальність менше відсотка, то це ми фальсифікуємо, якщо в Польщі більше п'яти відсотків, то це знову ми фальсифікуємо.
Це так виходить, що фіни з норвежцями теж фальсифікують, раз в Швеції смертність і летальність в рази більше? Та вже мабуть і сліпий побачив, що існує прямий зв'язок між радикальним зменшенням смертності і вчасно веденням карантином.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:19

Коронавирус навсегда. Мир ожидает новые пандемии.
https://korrespondent.net/tech/4228689- ... e-pandemyy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:20

  juristkostya написав:и что? Если денег нет - спокойно снизят планку требований.
Это когда операцию надо делать, а денег нет - это страшно, и тянуть нельзя. А отдохнуть на речке вместо Египта - это вообще не страшно. А с точки зрения поправки здоровья то и лучше, скорее всего.

Так в Украине отдохнуть на речке выходит дороже и хуже, чем на море в Египте и Турции. За границу ездят, наоборот, чтоб сэкономить.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:22

  lapay написав:
  freeze написав:
Где ж на равных ?
В Польше-Чехии смертность от коронавируса 24-27 на млн, у нас 11 на млн.
То ли фальсификация в 2,5 раза у нас, то ли коронавирус нас не берёт по каким-то причинам.

Як цікаво. Якщо в РФ неймовірна летальність менше відсотка, то це ми фальсифікуємо, якщо в Польщі більше п'яти відсотків, то це знову ми фальсифікуємо.
Це так виходить, що фіни з норвежцями теж фальсифікують, раз в Швеції смертність і летальність в рази більше? Та вже мабуть і сліпий побачив, що існує прямий зв'язок між радикальним зменшенням смертності і вчасно веденням карантином.


Мне честно говоря кажется, что показатель смертности никто не фальсифицирует, нет глубинного смысла. Даже больше того, чем больше показана смертность, тем лучше отношение к тебе во всём мире, как к особо пострадавшей стороне. Плюс чем больше заявлена смертность, тем объяснимее для граждан карантин и легче для власти объяснять провалы в экономике.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Короткий огляд ситуації в Південній Америці, яка по якості державного управління досить схожа з нами і північно-східними сусідами.
https://youtu.be/0-WCeGFUekA
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:34

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zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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