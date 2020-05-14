У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
freeze написав: Где ж на равных ? В Польше-Чехии смертность от коронавируса 24-27 на млн, у нас 11 на млн. То ли фальсификация в 2,5 раза у нас, то ли коронавирус нас не берёт по каким-то причинам.
Як цікаво. Якщо в РФ неймовірна летальність менше відсотка, то це ми фальсифікуємо, якщо в Польщі більше п'яти відсотків, то це знову ми фальсифікуємо. Це так виходить, що фіни з норвежцями теж фальсифікують, раз в Швеції смертність і летальність в рази більше? Та вже мабуть і сліпий побачив, що існує прямий зв'язок між радикальним зменшенням смертності і вчасно веденням карантином.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
juristkostya написав:и что? Если денег нет - спокойно снизят планку требований. Это когда операцию надо делать, а денег нет - это страшно, и тянуть нельзя. А отдохнуть на речке вместо Египта - это вообще не страшно. А с точки зрения поправки здоровья то и лучше, скорее всего.
Так в Украине отдохнуть на речке выходит дороже и хуже, чем на море в Египте и Турции. За границу ездят, наоборот, чтоб сэкономить.
freeze написав: Где ж на равных ? В Польше-Чехии смертность от коронавируса 24-27 на млн, у нас 11 на млн. То ли фальсификация в 2,5 раза у нас, то ли коронавирус нас не берёт по каким-то причинам.
Як цікаво. Якщо в РФ неймовірна летальність менше відсотка, то це ми фальсифікуємо, якщо в Польщі більше п'яти відсотків, то це знову ми фальсифікуємо. Це так виходить, що фіни з норвежцями теж фальсифікують, раз в Швеції смертність і летальність в рази більше? Та вже мабуть і сліпий побачив, що існує прямий зв'язок між радикальним зменшенням смертності і вчасно веденням карантином.
Мне честно говоря кажется, что показатель смертности никто не фальсифицирует, нет глубинного смысла. Даже больше того, чем больше показана смертность, тем лучше отношение к тебе во всём мире, как к особо пострадавшей стороне. Плюс чем больше заявлена смертность, тем объяснимее для граждан карантин и легче для власти объяснять провалы в экономике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.