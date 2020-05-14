freeze написав: Мне честно говоря кажется, что показатель смертности никто не фальсифицирует, нет глубинного смысла. Даже больше того, чем больше показана смертность, тем лучше отношение к тебе во всём мире, как к особо пострадавшей стороне. Плюс чем больше заявлена смертность, тем объяснимее для граждан карантин и легче для власти объяснять провалы в экономике.
Угу, Швеція найбідніша в Європі, потім йде Великобританія і США, які теж тягнули з карантином до останнього. Тільки хто ж їм допоможе - рептілоїди? Як зменшують смертність в РФ, колега adeges на стор 1252, викладав посилання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.