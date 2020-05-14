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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:42

  Faceless написав:
  Starikan написав:Вы, как один из здешних миллионеров, наверное, давно не отдыхали в пригородных санаториях и домах отдыха

Там произошли кардинальные изменения?

Кардинальные изменения происходят постоянно. Но, до уровня хороших заграничных отелей ещё далеко, во всём, кроме цены.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ученые в Калифорнии работают над вакциной от коронавирусной инфекции. Ожидается, что она будет в форме таблетки, а не средства для инъекций https://bit.ly/2T5BzUo
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:58

  freeze написав:
Мне честно говоря кажется, что показатель смертности никто не фальсифицирует, нет глубинного смысла. Даже больше того, чем больше показана смертность, тем лучше отношение к тебе во всём мире, как к особо пострадавшей стороне. Плюс чем больше заявлена смертность, тем объяснимее для граждан карантин и легче для власти объяснять провалы в экономике.

Угу, Швеція найбідніша в Європі, потім йде Великобританія і США, які теж тягнули з карантином до останнього. Тільки хто ж їм допоможе - рептілоїди?
Як зменшують смертність в РФ, колега adeges на стор 1252, викладав посилання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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