Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1255125612571258 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 220 Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:56 ЛАД написав: Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.

Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.

Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая". Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу"), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.

Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно. Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 15 тра, 2020 17:59, всього редагувалось 1 раз. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17246 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:57 lapay написав: Що означає "приуменшение"?

Він зробив як справжній політик - зробив те, що треба, незважаючи на зменшення рейтинга, після своїх дій. Хоч чомусь навчився. Що означає "приуменшение"?Він зробив як справжній політик - зробив те, що треба, незважаючи на зменшення рейтинга, після своїх дій. Хоч чомусь навчився.



Легко быть крутым за чужой счёт как Зеленский и Ко.

Пока миллионы без зарплаты сидели по приказу Зеленского, они все исправно в Офисе Президента эту зарплату получали, что-то я не слышал, что пострадавшим слили зп, Ермак новый Мерседес покупает в период карантина, Гереги мошну набивают, закрыв конкурентов, Тищенко с Кличко жрут в ресторане.

Политики новой формации, а идиоты как и прежние. Легко быть крутым за чужой счёт как Зеленский и Ко.Пока миллионы без зарплаты сидели по приказу Зеленского, они все исправно в Офисе Президента эту зарплату получали, что-то я не слышал, что пострадавшим слили зп, Ермак новый Мерседес покупает в период карантина, Гереги мошну набивают, закрыв конкурентов, Тищенко с Кличко жрут в ресторане.Политики новой формации, а идиоты как и прежние. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16827 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.

Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая". Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце - примерно соответствовало стоимости среднего олинклюзива Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце - примерно соответствовало стоимости среднего олинклюзива Faceless

Модератор Повідомлень: 27021 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1154 раз. Подякували: 6450 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:34 Естественный отбор ...отрицательный! _Mykola_ написав: freeze написав: Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить

Зато там работающее метро... о закрытии которого у нас уже второй месяц стоит вой.

Не закрыли бы метро, было бы нечто похожее, а еще учитывая всеобщий пофигизм и не работающую правоохранительную систему, то Италия оказалась бы лайт вариантом в наших реалиях... но скоро все подтянется к итальянскому сценарию, просто с тестированием похоже у нас вырисовывается проблема с лабораториями и тестами. Зато там работающее метро... о закрытии которого у нас уже второй месяц стоит вой.Не закрыли бы метро, было бы нечто похожее, а еще учитывая всеобщий пофигизм и не работающую правоохранительную систему, то Италия оказалась бы лайт вариантом в наших реалиях... но скоро все подтянется к итальянскому сценарию, просто с тестированием похоже у нас вырисовывается проблема с лабораториями и тестами.

"То ли ещё будет! Ой-йо-йой !!" ...

Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Ключевые сигнальные показатели смертность\смертность от пневмонии продолжают рост. Сигнальные показатели по коечному фонду показывают стремительное сокращение общего свободного фонда. Общий фонд аппаратов искусственной вентиляции легких задействован на 89%. Учитывая особенности технологического цикла работы аппаратов - это полная задействованность. Диагностирование и раннее выявление случаев заболевания организационно полностью провалено. Лабораторная база Украины не способна дать более чем 5 тысяч результатов ПЦР-тестов в сутки. МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня. "То ли ещё будет! Ой-йо-йой !!" ... Ser Fil

Повідомлень: 1192 З нами з: 11.03.10 Подякував: 81 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1255125612571258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1556051

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20