ЛАД написав: Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить. Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят. Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".
Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает. Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 15 тра, 2020 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
lapay написав:Що означає "приуменшение"? Він зробив як справжній політик - зробив те, що треба, незважаючи на зменшення рейтинга, після своїх дій. Хоч чомусь навчився.
Легко быть крутым за чужой счёт как Зеленский и Ко. Пока миллионы без зарплаты сидели по приказу Зеленского, они все исправно в Офисе Президента эту зарплату получали, что-то я не слышал, что пострадавшим слили зп, Ермак новый Мерседес покупает в период карантина, Гереги мошну набивают, закрыв конкурентов, Тищенко с Кличко жрут в ресторане. Политики новой формации, а идиоты как и прежние.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Кстати в Москве карантин был гораздо похлеще, чем в Украине, электронные пропуска для похода в магазин и штрафы с камер для владельцев автомобилей, не оформивших разрешение на выезд, такого наш свободолюбивый народ не мог себе позволить
Зато там работающее метро... о закрытии которого у нас уже второй месяц стоит вой. Не закрыли бы метро, было бы нечто похожее, а еще учитывая всеобщий пофигизм и не работающую правоохранительную систему, то Италия оказалась бы лайт вариантом в наших реалиях... но скоро все подтянется к итальянскому сценарию, просто с тестированием похоже у нас вырисовывается проблема с лабораториями и тестами.
"То ли ещё будет! Ой-йо-йой !!" ...
Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений.Ключевые сигнальные показатели смертность\смертность от пневмонии продолжают рост. Сигнальные показатели по коечному фонду показывают стремительное сокращение общего свободного фонда. Общий фонд аппаратов искусственной вентиляции легких задействован на 89%. Учитывая особенности технологического цикла работы аппаратов - это полная задействованность. Диагностирование и раннее выявление случаев заболевания организационно полностью провалено. Лабораторная база Украины не способна дать более чем 5 тысяч результатов ПЦР-тестов в сутки. МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня.