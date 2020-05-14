Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:52

Катар 17 мая вводит масочный режим. Наказания за нарушение два: штраф до $55 тыс или до 3 лет тюрьмы.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.