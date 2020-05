Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:49

freeze написав: lapay написав: Що означає "приуменшение"?

Легко быть крутым за чужой счёт как Зеленский и Ко.

Пока миллионы без зарплаты сидели по приказу Зеленского, они все исправно в Офисе Президента эту зарплату получали, что-то я не слышал, что пострадавшим слили зп, Ермак новый Мерседес покупает в период карантина, Гереги мошну набивают, закрыв конкурентов, Тищенко с Кличко жрут в ресторане.

