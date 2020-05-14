freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению
На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели. Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд. https://bit.ly/3cLUlYN
Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению
На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели. Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.
Лечение утопающИХ - дело рук СамИХ ...
Никакого аудита медицинской реформы, который якобы показал катастрофические последствия второго этапа медреформы не существует. Министр здравоохранения Степанов останавливая реформу выполняет прямое распоряжение Зеленского. Причина банально проста, таким образом финансирование медицины опять перекладывают на местные бюджеты. Это грозит катастрофическими последствиями ибо в местных бюджетах это по закону не предусмотрено. Кроме того из них по решению ВР Украины законопроектом изъято 12,6 млрд льгот и около 6 млрд. государственных субвенций.