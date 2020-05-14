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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1256125712581259

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:03

  freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.

https://bit.ly/3cLUlYN

Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЯЧитатель написав:
  freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.

https://bit.ly/3cLUlYN

Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению


На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:34

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  freeze написав:
ЯЧитатель написав:
  freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
https://bit.ly/3cLUlYN

Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению

На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.

Лечение утопающИХ - дело рук СамИХ ... 8)
Никакого аудита медицинской реформы, который якобы показал катастрофические последствия второго этапа медреформы не существует. Министр здравоохранения Степанов останавливая реформу выполняет прямое распоряжение Зеленского. Причина банально проста, таким образом финансирование медицины опять перекладывают на местные бюджеты. Это грозит катастрофическими последствиями ибо в местных бюджетах это по закону не предусмотрено. Кроме того из них по решению ВР Украины законопроектом изъято 12,6 млрд льгот и около 6 млрд. государственных субвенций.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Трускавце дорогие цены на лечение, смотрите прайс.
https://mirotel.ua/med-palas-truskavec-ceny
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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