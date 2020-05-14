Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:10

st512 написав: freeze написав: На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели. На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.

статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей. статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.

Возможно охранники все таки не находятся много часов в пределах метра-полтора от кассира. А бегают туда-сюда.Вообще вопрос с магазинами конечно интересный, на моей памяти одна вспышка была в супермаркете в Закарпатской области.Было бы интересно для науки протестировать кассиров и охранников какого нибудь АТБ с большим проходняком возле Привоза. Как один из вариантов возможен случай, что они все уже с иммунитетом, например коронавирусник находится у кассы максимум пару минут, это приводит к получению кассиром самой минимальной дозы вируса, которую организм легко побеждает, а дальше уже иммунитет.Пока я не могу по другому обьяснить.