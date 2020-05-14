freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению
На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели. Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд. https://bit.ly/3cLUlYN
Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению
На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели. Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.
Лечение утопающИХ - дело рук СамИХ ...
Никакого аудита медицинской реформы, который якобы показал катастрофические последствия второго этапа медреформы не существует. Министр здравоохранения Степанов останавливая реформу выполняет прямое распоряжение Зеленского. Причина банально проста, таким образом финансирование медицины опять перекладывают на местные бюджеты. Это грозит катастрофическими последствиями ибо в местных бюджетах это по закону не предусмотрено. Кроме того из них по решению ВР Украины законопроектом изъято 12,6 млрд льгот и около 6 млрд. государственных субвенций.
freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.
freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.
Возможно охранники все таки не находятся много часов в пределах метра-полтора от кассира. А бегают туда-сюда.
Вообще вопрос с магазинами конечно интересный, на моей памяти одна вспышка была в супермаркете в Закарпатской области.
Было бы интересно для науки протестировать кассиров и охранников какого нибудь АТБ с большим проходняком возле Привоза. Как один из вариантов возможен случай, что они все уже с иммунитетом, например коронавирусник находится у кассы максимум пару минут, это приводит к получению кассиром самой минимальной дозы вируса, которую организм легко побеждает, а дальше уже иммунитет.
Пока я не могу по другому обьяснить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сибарит написав:Где мы будем еду добывать, если протестируют и закроют большинство маркетов на карантин?
все еще остаются базары, ларьки, доставка. Да и тому же атб продажу через окошко не так уж и сложно организовать, с предварительным заказом с сайта.. Речь идет именно о помещении с плохо циркулируемым воздухом, в котором одновременно находятся много людей и сотрудники. Тут скорее дело не в продуктах, а в желании впихнуть нам побольше ненужного товара пока мы ходим по залу, а то так глядишь будут покупать только самое необходимое. Хоть у пересичных сейчас не так уж и много осталось, но пивко и чипсы все еще в тренде.