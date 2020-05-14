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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1257125812591260>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:03

  freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.

https://bit.ly/3cLUlYN

Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЯЧитатель написав:
  freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.

https://bit.ly/3cLUlYN

Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению


На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:34

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  freeze написав:
ЯЧитатель написав:
  freeze написав:У кого есть время, интересная статья с расчетами и картинками нахождения людей в случаях массового заражения, кроме уже обсуждавшегося здесь случая заражения в ресторане, реальные схемы массового заражения в колл-центре, хоре и тд.
https://bit.ly/3cLUlYN

Спасибо! Очень познавательно. Рекомендую к прочтению

На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
Начинает складываться пазл понимания в голове. И все начинает выглядит очень логично, способы профилактики, правила поведения и тд.

Лечение утопающИХ - дело рук СамИХ ... 8)
Никакого аудита медицинской реформы, который якобы показал катастрофические последствия второго этапа медреформы не существует. Министр здравоохранения Степанов останавливая реформу выполняет прямое распоряжение Зеленского. Причина банально проста, таким образом финансирование медицины опять перекладывают на местные бюджеты. Это грозит катастрофическими последствиями ибо в местных бюджетах это по закону не предусмотрено. Кроме того из них по решению ВР Украины законопроектом изъято 12,6 млрд льгот и около 6 млрд. государственных субвенций.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Трускавце дорогие цены на лечение, смотрите прайс.
https://mirotel.ua/med-palas-truskavec-ceny
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.

статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

st512 написав:
  freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.

статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.


Возможно охранники все таки не находятся много часов в пределах метра-полтора от кассира. А бегают туда-сюда.

Вообще вопрос с магазинами конечно интересный, на моей памяти одна вспышка была в супермаркете в Закарпатской области.

Было бы интересно для науки протестировать кассиров и охранников какого нибудь АТБ с большим проходняком возле Привоза. Как один из вариантов возможен случай, что они все уже с иммунитетом, например коронавирусник находится у кассы максимум пару минут, это приводит к получению кассиром самой минимальной дозы вируса, которую организм легко побеждает, а дальше уже иммунитет.

Пока я не могу по другому обьяснить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Как один из вариантов

Я тоже так думаю, это вполне логично. Жаль что руководство сетевых маркетов не возьмется протестировать сотрудников. Аналогично и с таксистами, и следующие на очереди парикмахерши.
Востаннє редагувалось st512 в П'ят 15 тра, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:Я тоже так думаю, это вполне логично. Жаль что руководство сетевых маркетов не возьмется протестировать сотрудников.

Где мы будем еду добывать, если протестируют и закроют большинство маркетов на карантин?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:33

  Сибарит написав:
  st512 написав:Я тоже так думаю, это вполне логично. Жаль что руководство сетевых маркетов не возьмется протестировать сотрудников.

Где мы будем еду добывать, если протестируют и закроют большинство маркетов на карантин?

На даче и огороде
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Сибарит написав:Где мы будем еду добывать, если протестируют и закроют большинство маркетов на карантин?
все еще остаются базары, ларьки, доставка. Да и тому же атб продажу через окошко не так уж и сложно организовать, с предварительным заказом с сайта.. Речь идет именно о помещении с плохо циркулируемым воздухом, в котором одновременно находятся много людей и сотрудники. Тут скорее дело не в продуктах, а в желании впихнуть нам побольше ненужного товара пока мы ходим по залу, а то так глядишь будут покупать только самое необходимое. Хоть у пересичных сейчас не так уж и много осталось, но пивко и чипсы все еще в тренде.
st512
 
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