|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Covid 19. Чум во время пиры или что это было на самом деле...
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:05
Бюрократия типа ВОЗ, ООН и подобных состоит из нескольких избираемых бюрократов, поэтому Эфиоп - это не Путин, он не решает, он участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. Посмотрите в интернете картинку подумайте как быстро на таком собрании принять единое решение о закрытии границ, это вам не обнулить срок президента Путина )))
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:06
Из твоей статьишки
Почему то не указали ссылку на сайт ВОЗ на эти голословные утверждения
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:12
Вот к примеру твоя любимая сталица
Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:18
Это мнение, автор статьи указан. Если сложно для переваривания отличного мнения от единственно правильного своего собственного, не имею ничего против. Твой мир, твоя крепость.
И ВОЗ ничем не лучше МВФ, живущего за счет стран марионеток.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:20
Средние значения - это всего лишь средние значения.
Могут быть отклонения в ту или иную сторону без всякого ковида.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:23
Найди на всем форуме хоть одно мое упоминание подтверждающее твое провокативное и лживое изречение. Иначе подбери для себя сам характеристику.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|