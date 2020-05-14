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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1257125812591260

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Covid 19. Чум во время пиры или что это было на самом деле...
https://yvision.kz/post/856951
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:05

  ruvex написав:Covid 19. Чум во время пиры или что это было на самом деле...
https://yvision.kz/post/856951

Бюрократия типа ВОЗ, ООН и подобных состоит из нескольких избираемых бюрократов, поэтому Эфиоп - это не Путин, он не решает, он участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. Посмотрите в интернете картинку ;) подумайте как быстро на таком собрании принять единое решение о закрытии границ, это вам не обнулить срок президента Путина )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:06

  ruvex написав:Covid 19. Чум во время пиры или что это было на самом деле...
https://yvision.kz/post/856951

Статистика того же ВОЗ упрямо показывает, что в мире народу больше умирать не стало. Примерно то же количество смертей, что и год назад


Из твоей статьишки
Почему то не указали ссылку на сайт ВОЗ на эти голословные утверждения
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:12

  ruvex написав:Covid 19. Чум во время пиры или что это было на самом деле...
https://yvision.kz/post/856951

Вот к примеру твоя любимая сталица
Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:18

  Ukrainian написав:Из твоей статьишки

Это мнение, автор статьи указан. Если сложно для переваривания отличного мнения от единственно правильного своего собственного, не имею ничего против. Твой мир, твоя крепость.
И ВОЗ ничем не лучше МВФ, живущего за счет стран марионеток.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:20

  Ukrainian написав:
  ruvex написав:Covid 19. Чум во время пиры или что это было на самом деле...
https://yvision.kz/post/856951
Вот к примеру твоя любимая сталица
Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно.

Средние значения - это всего лишь средние значения.
Могут быть отклонения в ту или иную сторону без всякого ковида.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:23

  Ukrainian написав:
  ruvex написав:Covid 19. Чум во время пиры или что это было на самом деле...
https://yvision.kz/post/856951

Вот к примеру твоя любимая сталица

Найди на всем форуме хоть одно мое упоминание подтверждающее твое провокативное и лживое изречение. Иначе подбери для себя сам характеристику.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  Ukrainian написав:Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно.

Средние значения - это всего лишь средние значения.
Могут быть отклонения в ту или иную сторону без всякого ковида.


Кроме того все понимают, что загруженность системы здравоохранения коронавирусниками приводят к неизбежному - всякие сердечники, почечники и другие не могут получить помощь в необходимом обьеме, что добавляет смертность.
Взять ту же стоматологию, в Одессе два месяца работали только две дежурные стоматологические поликлиники на миллионный город, все остальные районные стоматполиклиники, десятки частных стоматкабинетов, крупнейший стоматинститут были официально закрыты, в смысле только для своих и по дополнительной цене.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:47

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.
Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце -соответствовало стоимости среднего олинклюзива :)

Сам года три назад отдыхал в санатории в Трускавце. Примерно соответствовало, но не среднего, а повыше. Так в Трускавец перелёт не нужен, а олинклюзив с перелётом вместе. :)
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