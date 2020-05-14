Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:29

Starikan написав: Ukrainian написав: Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно. Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно.

Средние значения - это всего лишь средние значения.

Могут быть отклонения в ту или иную сторону без всякого ковида. Средние значения - это всего лишьзначения.Могут быть отклонения в ту или иную сторону без всякого ковида.

Кроме того все понимают, что загруженность системы здравоохранения коронавирусниками приводят к неизбежному - всякие сердечники, почечники и другие не могут получить помощь в необходимом обьеме, что добавляет смертность.Взять ту же стоматологию, в Одессе два месяца работали только две дежурные стоматологические поликлиники на миллионный город, все остальные районные стоматполиклиники, десятки частных стоматкабинетов, крупнейший стоматинститут были официально закрыты, в смысле только для своих и по дополнительной цене.