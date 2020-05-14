Starikan написав:ЛАД написав: Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.
Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.
Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".
Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.
Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.
В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.
Насчёт цены... Вы давно смотрели?
Сейчас вижу -
- люкс 1-местный - 1035 грн;
- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;
- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;
- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;
- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.
Естественно, все цены за 1 сутки.
Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.
По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.
Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие.