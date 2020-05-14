ЛАД написав: Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить. Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят. Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".
Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает. Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.
В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз. Насчёт цены... Вы давно смотрели? Сейчас вижу - - люкс 1-местный - 1035 грн; - люкс 2-местный (одно место) - 840 грн; - 2-местный летний домик (одно место) - 815грн; - 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн; - 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн. Естественно, все цены за 1 сутки. Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн. По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл. Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Катар 17 мая вводит масочный режим. Наказания за нарушение два: штраф до $55 тыс или до 3 лет тюрьмы.
паранджа за маску сойдёт?
Кстати к аравийским новостям.
""Мужчины в арабских странах чаще болеют COVID-19 из-за традиции собираться вместе и обмениваться новостями, а не проводить время дома, уверена катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман. Этим можно объяснить и диспропорцию по зараженным коронавирусом в Саудовской Аравии, где больных мужчин в 5 раз больше больных женщин.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Starikan написав: Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает. Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.
В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз. Насчёт цены... Вы давно смотрели? Сейчас вижу - - люкс 1-местный - 1035 грн; - люкс 2-местный (одно место) - 840 грн; - 2-местный летний домик (одно место) - 815грн; - 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн; - 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн. Естественно, все цены за 1 сутки. Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн. По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл. Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие.
Я там с женой уже 2 года отдыхал в люкс номере. Да, каждый год дорожает, я указал приблизительную цену (2 года назад было 750 в 2-местном люксе, вижу, что в этом году заметно подорожал). Что такое VIP-номера, честно говоря, не знаю, первый раз вижу, любопытно. Но мы в этом году всё равно из-за вируса не планируем. Для обитателей люксов отдельное помещение в столовой с улучшенным питанием и кондиционером. Там инфарктников-инсультников почти нет, много просто отдыхающих пар с детьми. Да и общество нас не очень интересует. Есть еще вариант - санаторий Юракадемии, комфортабельный, с приблизительно такими же ценами. Но он практически без лечения, пляжа нет, и он находится на территории Берминвод, который летом наполовину превращается в пионерлагерь.
Я отнюдь не рекламирую этот санаторий. Для пожилых людей вроде меня, который из-за кучи болячек с 2009 года не выезжал дальше Харьковской области, он подходит.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
В Україні зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 700 випадків; Волинська область — 599 випадків; Дніпропетровська область — 806 випадків; Донецька область — 121 випадок; Житомирська область — 540 випадків; Закарпатська область — 858 випадків; Запорізька область — 365 випадків; Івано-Франківська область — 1200 випадків; Кіровоградська область — 441 випадок; м. Київ — 2221 випадок; Київська область — 1143 випадки; Львівська область — 969 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 236 випадків; Одеська область — 734 випадки; Полтавська область — 263 випадки; Рівненська область — 1104 випадки; Сумська область — 161 випадок; Тернопільська область — 1065 випадків; Харківська область — 773 випадки; Херсонська область — 167 випадків; Хмельницька область — 235 випадків; Чернівецька область — 2647 випадків; Черкаська область — 363 випадки; Чернігівська область — 105 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.