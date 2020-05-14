Додано: Суб 16 тра, 2020 08:41

ABC News подсчитал, что в США уже более 200 случаев детского воспалительного синдрома как минимум в 20 штатах. Больше всего - в Нью-Йорке. Вероятно, этот синдром связан с коронавирусом.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.