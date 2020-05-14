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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1258125912601261

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 02:39

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" :) ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.
Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят. :)
Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.
Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.

В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.
Насчёт цены... Вы давно смотрели?
Сейчас вижу -
- люкс 1-местный - 1035 грн;
- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;
- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;
- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;
- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.
Естественно, все цены за 1 сутки.
Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.
По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.
Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ABC News подсчитал, что в США уже более 200 случаев детского воспалительного синдрома как минимум в 20 штатах. Больше всего - в Нью-Йорке. Вероятно, этот синдром связан с коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

19yuriy91 написав:
  freeze написав:Катар 17 мая вводит масочный режим. Наказания за нарушение два: штраф до $55 тыс или до 3 лет тюрьмы.

паранджа за маску сойдёт? :)


Кстати к аравийским новостям.

""Мужчины в арабских странах чаще болеют COVID-19 из-за традиции собираться вместе и обмениваться новостями, а не проводить время дома, уверена катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.
Этим можно объяснить и диспропорцию по зараженным коронавирусом в Саудовской Аравии, где больных мужчин в 5 раз больше больных женщин.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:20

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.
Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.
В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.
Насчёт цены... Вы давно смотрели?
Сейчас вижу -
- люкс 1-местный - 1035 грн;
- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;
- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;
- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;
- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.
Естественно, все цены за 1 сутки.
Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.
По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.
Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие. :)

Я там с женой уже 2 года отдыхал в люкс номере.
Да, каждый год дорожает, я указал приблизительную цену (2 года назад было 750 в 2-местном люксе, вижу, что в этом году заметно подорожал).
Что такое VIP-номера, честно говоря, не знаю, первый раз вижу, любопытно. Но мы в этом году всё равно из-за вируса не планируем.
Для обитателей люксов отдельное помещение в столовой с улучшенным питанием и кондиционером. Там инфарктников-инсультников почти нет, много просто отдыхающих пар с детьми. Да и общество нас не очень интересует.
Есть еще вариант - санаторий Юракадемии, комфортабельный, с приблизительно такими же ценами. Но он практически без лечения, пляжа нет, и он находится на территории Берминвод, который летом наполовину превращается в пионерлагерь.

Я отнюдь не рекламирую этот санаторий. Для пожилых людей вроде меня, который из-за кучи болячек с 2009 года не выезжал дальше Харьковской области, он подходит.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 700 випадків;
Волинська область — 599 випадків;
Дніпропетровська область — 806 випадків;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 540 випадків;
Закарпатська область — 858 випадків;
Запорізька область — 365 випадків;
Івано-Франківська область — 1200 випадків;
Кіровоградська область — 441 випадок;
м. Київ — 2221 випадок;
Київська область — 1143 випадки;
Львівська область — 969 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 236 випадків;
Одеська область — 734 випадки;
Полтавська область — 263 випадки;
Рівненська область — 1104 випадки;
Сумська область — 161 випадок;
Тернопільська область — 1065 випадків;
Харківська область — 773 випадки;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 235 випадків;
Чернівецька область — 2647 випадків;
Черкаська область — 363 випадки;
Чернігівська область — 105 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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