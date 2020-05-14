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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1258125912601261 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 220 Додано: Суб 16 тра, 2020 02:39 Starikan написав: ЛАД написав: Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.

Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.

Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая". Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу"), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить.Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.

Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно. Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.

В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.

Насчёт цены... Вы давно смотрели?

Сейчас вижу -

- люкс 1-местный - 1035 грн;

- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;

- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;

- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;

- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.

Естественно, все цены за 1 сутки.

Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.

По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.

Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие. В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.Насчёт цены... Вы давно смотрели?Сейчас вижу -- люкс 1-местный - 1035 грн;- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.Естественно, все цены за 1 сутки.Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16540 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4151 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 08:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире ABC News подсчитал, что в США уже более 200 случаев детского воспалительного синдрома как минимум в 20 штатах. Больше всего - в Нью-Йорке. Вероятно, этот синдром связан с коронавирусом. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16840 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 08:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире 19yuriy91 написав: freeze написав: Катар 17 мая вводит масочный режим. Наказания за нарушение два: штраф до $55 тыс или до 3 лет тюрьмы. Катар 17 мая вводит масочный режим. Наказания за нарушение два: штраф до $55 тыс или до 3 лет тюрьмы.

паранджа за маску сойдёт? паранджа за маску сойдёт?



Кстати к аравийским новостям.



""Мужчины в арабских странах чаще болеют COVID-19 из-за традиции собираться вместе и обмениваться новостями, а не проводить время дома, уверена катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.

Этим можно объяснить и диспропорцию по зараженным коронавирусом в Саудовской Аравии, где больных мужчин в 5 раз больше больных женщин."" Кстати к аравийским новостям.""Мужчины в арабских странах чаще болеют COVID-19 из-за традиции собираться вместе и обмениваться новостями, а не проводить время дома, уверена катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.Этим можно объяснить и диспропорцию по зараженным коронавирусом в Саудовской Аравии, где больных мужчин в 5 раз больше больных женщин."" Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16840 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 09:20 ЛАД написав: Starikan написав: Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.

Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно. Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно. В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.

Насчёт цены... Вы давно смотрели?

Сейчас вижу -

- люкс 1-местный - 1035 грн;

- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;

- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;

- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;

- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.

Естественно, все цены за 1 сутки.

Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.

По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.

Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие. В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.Насчёт цены... Вы давно смотрели?Сейчас вижу -- люкс 1-местный - 1035 грн;- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.Естественно, все цены за 1 сутки.Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие.

Я там с женой уже 2 года отдыхал в люкс номере.

Да, каждый год дорожает, я указал приблизительную цену (2 года назад было 750 в 2-местном люксе, вижу, что в этом году заметно подорожал).

Что такое VIP-номера, честно говоря, не знаю, первый раз вижу, любопытно. Но мы в этом году всё равно из-за вируса не планируем.

Для обитателей люксов отдельное помещение в столовой с улучшенным питанием и кондиционером. Там инфарктников-инсультников почти нет, много просто отдыхающих пар с детьми. Да и общество нас не очень интересует.

Есть еще вариант - санаторий Юракадемии, комфортабельный, с приблизительно такими же ценами. Но он практически без лечения, пляжа нет, и он находится на территории Берминвод, который летом наполовину превращается в пионерлагерь.



Я отнюдь не рекламирую этот санаторий. Для пожилых людей вроде меня, который из-за кучи болячек с 2009 года не выезжал дальше Харьковской области, он подходит. Я там с женой уже 2 года отдыхал в люкс номере.Да, каждый год дорожает, я указал приблизительную цену (2 года назад было 750 в 2-местном люксе, вижу, что в этом году заметно подорожал).Что такое VIP-номера, честно говоря, не знаю, первый раз вижу, любопытно. Но мы в этом году всё равно из-за вируса не планируем.Для обитателей люксов отдельное помещение в столовой с улучшенным питанием и кондиционером. Там инфарктников-инсультников почти нет, много просто отдыхающих пар с детьми. Да и общество нас не очень интересует.Есть еще вариант - санаторий Юракадемии, комфортабельный, с приблизительно такими же ценами. Но он практически без лечения, пляжа нет, и он находится на территории Берминвод, который летом наполовину превращается в пионерлагерь.Я отнюдь не рекламирую этот санаторий. Для пожилых людей вроде меня, который из-за кучи болячек с 2009 года не выезжал дальше Харьковской области, он подходит. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17249 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 09:34 Re: Эпидемия коронавируса в мире В Україні зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19



За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 700 випадків;

Волинська область — 599 випадків;

Дніпропетровська область — 806 випадків;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 540 випадків;

Закарпатська область — 858 випадків;

Запорізька область — 365 випадків;

Івано-Франківська область — 1200 випадків;

Кіровоградська область — 441 випадок;

м. Київ — 2221 випадок;

Київська область — 1143 випадки;

Львівська область — 969 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 236 випадків;

Одеська область — 734 випадки;

Полтавська область — 263 випадки;

Рівненська область — 1104 випадки;

Сумська область — 161 випадок;

Тернопільська область — 1065 випадків;

Харківська область — 773 випадки;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 235 випадків;

Чернівецька область — 2647 випадків;

Черкаська область — 363 випадки;

Чернігівська область — 105 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6147 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1258125912601261 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1556193

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20