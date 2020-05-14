Додано: Суб 16 тра, 2020 09:20

ЛАД написав: Starikan написав: Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.

Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно. Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает.Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно. В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.

Насчёт цены... Вы давно смотрели?

Сейчас вижу -

- люкс 1-местный - 1035 грн;

- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;

- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;

- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;

- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.

Естественно, все цены за 1 сутки.

Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.

По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.

Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие. В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз.Насчёт цены... Вы давно смотрели?Сейчас вижу -- люкс 1-местный - 1035 грн;- люкс 2-местный (одно место) - 840 грн;- 2-местный летний домик (одно место) - 815грн;- 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн;- 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн.Естественно, все цены за 1 сутки.Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн.По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл.Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие.

Я там с женой уже 2 года отдыхал в люкс номере.Да, каждый год дорожает, я указал приблизительную цену (2 года назад было 750 в 2-местном люксе, вижу, что в этом году заметно подорожал).Что такое VIP-номера, честно говоря, не знаю, первый раз вижу, любопытно. Но мы в этом году всё равно из-за вируса не планируем.Для обитателей люксов отдельное помещение в столовой с улучшенным питанием и кондиционером. Там инфарктников-инсультников почти нет, много просто отдыхающих пар с детьми. Да и общество нас не очень интересует.Есть еще вариант - санаторий Юракадемии, комфортабельный, с приблизительно такими же ценами. Но он практически без лечения, пляжа нет, и он находится на территории Берминвод, который летом наполовину превращается в пионерлагерь.Я отнюдь не рекламирую этот санаторий. Для пожилых людей вроде меня, который из-за кучи болячек с 2009 года не выезжал дальше Харьковской области, он подходит.OopsВспомнил насчет VIP - это отдельный новый корпус сугубо для обычных отдыхающих, неудобен тем, что далеко от столовой и лечебного корпуса.