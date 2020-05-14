ЛАД написав: Я когда-то ездил с 3-летней дочкой на базу (дом?) отдыха ХТЗ. 2 недели с проживанием и питанием стоило 10 руб (по профсоюзной путевке - 30%) при зарплате 150-180 (сейчас уже точно не помню). Да, туалет был на улице (сортир системы "дырка в полу" ), душ не помню какой, но точно не в домике, ну так и цена соответствующая. Был и более современный корпус с номерами с туалетом, не помню, то ли в момент заезда было занято, то ли сам выбрал деревянные домики. Да и питание было вполне приличное, не ресторан, конечно, но ребенка не боялся кормить. Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят. Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".
Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает. Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.
В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз. Насчёт цены... Вы давно смотрели? Сейчас вижу - - люкс 1-местный - 1035 грн; - люкс 2-местный (одно место) - 840 грн; - 2-местный летний домик (одно место) - 815грн; - 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн; - 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн. Естественно, все цены за 1 сутки. Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн. По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл. Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Катар 17 мая вводит масочный режим. Наказания за нарушение два: штраф до $55 тыс или до 3 лет тюрьмы.
паранджа за маску сойдёт?
Кстати к аравийским новостям.
""Мужчины в арабских странах чаще болеют COVID-19 из-за традиции собираться вместе и обмениваться новостями, а не проводить время дома, уверена катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман. Этим можно объяснить и диспропорцию по зараженным коронавирусом в Саудовской Аравии, где больных мужчин в 5 раз больше больных женщин.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Starikan написав: Санаторий "Роща" под Харьковом - двухкомнатный люкс на двоих с лечением 30 кгрн на 20 дней. Неплохой пляж, ухоженная территория, минеральная вода. 4G работает. Да, без моря, ночных клубов и "анимации", но для людей моего возраста - самое оно.
В "Роще" у меня 2 года назад "отдыхал" друг после инфаркта. Работает до сих пор на "Хартроне" (ещё старом, а не на всяких "пристройках"). Ему оплатил профсоюз. Территория, действительно, ухоженная, хотя отдаёт сильным "совком". Пляж не посмотрел, хотя ездил к нему много раз. Насчёт цены... Вы давно смотрели? Сейчас вижу - - люкс 1-местный - 1035 грн; - люкс 2-местный (одно место) - 840 грн; - 2-местный летний домик (одно место) - 815грн; - 2-комнатный VIP номер на одного человека - 1140грн; - 2-комнатный VIP номер (одно место) - 930 грн. Естественно, все цены за 1 сутки. Т.е. самый дешёвый вариант на двоих - 2-местный летний домик - 815*2*20 = 32.600 грн; 2-комнатный VIP номер на двоих выйдет - 930*2*20 = 37.200 грн. По сегодняшнему курсу 26,7 получается от 1220 до 1400 долл. Ну и всё же общество послеинфарктных -инсультных больных так себе удовольствие.
Я там с женой уже 2 года отдыхал в люкс номере. Да, каждый год дорожает, я указал приблизительную цену (2 года назад было 750 в 2-местном люксе, вижу, что в этом году заметно подорожал). Что такое VIP-номера, честно говоря, не знаю, первый раз вижу, любопытно. Но мы в этом году всё равно из-за вируса не планируем. Для обитателей люксов отдельное помещение в столовой с улучшенным питанием и кондиционером. Там инфарктников-инсультников почти нет, много просто отдыхающих пар с детьми. Да и общество нас не очень интересует. Есть еще вариант - санаторий Юракадемии, комфортабельный, с приблизительно такими же ценами. Но он практически без лечения, пляжа нет, и он находится на территории Берминвод, который летом наполовину превращается в пионерлагерь.
Я отнюдь не рекламирую этот санаторий. Для пожилых людей вроде меня, который из-за кучи болячек с 2009 года не выезжал дальше Харьковской области, он подходит.
Oops Вспомнил насчет VIP - это отдельный новый корпус сугубо для обычных отдыхающих, неудобен тем, что далеко от столовой и лечебного корпуса.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 16 тра, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
В Україні зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 700 випадків; Волинська область — 599 випадків; Дніпропетровська область — 806 випадків; Донецька область — 121 випадок; Житомирська область — 540 випадків; Закарпатська область — 858 випадків; Запорізька область — 365 випадків; Івано-Франківська область — 1200 випадків; Кіровоградська область — 441 випадок; м. Київ — 2221 випадок; Київська область — 1143 випадки; Львівська область — 969 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 236 випадків; Одеська область — 734 випадки; Полтавська область — 263 випадки; Рівненська область — 1104 випадки; Сумська область — 161 випадок; Тернопільська область — 1065 випадків; Харківська область — 773 випадки; Херсонська область — 167 випадків; Хмельницька область — 235 випадків; Чернівецька область — 2647 випадків; Черкаська область — 363 випадки; Чернігівська область — 105 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 16 травня:
▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 528 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 49 у дітей та 92 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 181 особу. Кількість тих, хто одужав, за добу рекордна - 433 особи, померла 21 особа.
▪️ За останню добу проведено 8960 тестувань методом ПЛР.
▪️ Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Київській області (49), Чернівецькій області (47) та місті Києві (153).
▪️ Міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав українців з Днем Європи і наголосив, що сьогодні Україна переймає європейський досвід, сповідає європейські цінності і в боротьбі проти коронавірусної хвороби виступає разом з країнами Європи.
▪️ У понеділок 18 травня МОЗ підпише наказ про початок застосування ІФА - тестування (методика виявлення вірусу за фактом наявності/відсутності антитіл на основі імуноферментного аналізу). Міністр також зазначив, що із запропонованих виробників перевагу надаватимуть тест-системам українського виробництва.
▪️ У відповідь спільноті українських анестезіологів щодо закупівлі продукції компанії “Новатор” (мобільних інвазійних апаратів ШВЛ) МОЗ інформує, що такої закупівлі не передбачається, адже після проведення необхідних консультацій з експертами та президентом Асоціації анестезіологів України Сергієм Дубровим потреби в таких апаратах не виявлено. Також МОЗ підкреслює, що експертна думка українських лікарів-анестезіологів є найважливішим критерієм для впровадження чи придбання тої чи іншої продукції.
▪️ Окремо Міністр зупинився на вчорашньому спалаху коронавірусної хвороби в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у місті Києві: з 81 інфікованого - 53 дитини. Степанов зазначає, що саме такі заклади потребують особливої уваги, постійного відстеження та швидкої реакції. Щодо стратегії тестування Максим Степанов зазначив: масове тестування людей без симптомів викликатиме оманливе відчуття безпеки, тому прийнято рішення тестувати тільки за наявності відповідних симптомів.
freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.
статья как статья, базовые доводы описаны, что в закрытых помещениях основные заражения, это и так понятно, выкладки сколько вирусов испускает заразный ни к чему, лучше сматывать удочки от чихающего/кашляющего.
Тема заражения не раскрыта. В супермаркетах большое пространство, большое расстояние между людьми, подозреваю это основное. По теории статьи в наземном транспорте повально все заражались бы, но это не происходит, насколько я могу судить. Зайдите в час пик в троллейбус, испытание не для слабонервных, причем пассажиры полагают, что обычная маска их надежно защищает. А бытло-люди не носят маски, так что испускаемые вирусы при выдохе пожалуйста.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 16 тра, 2020 11:24, всього редагувалось 2 разів.
Вот к примеру твоя любимая сталица Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно.
например, по Австрии была статистика, что за 2 месяца карантина от кардио умерло людей больше, чем от вируса. При этом, все, умершие от кардио, находились дома - боялись обращаться в больницы, чтобы не подцепить вирус.... А при своевременной госпитализации они бы не умерли (здесь, кстати, налицо преимущества советской системы здравоохранения, которая инфекционные болезни строила физически обособленно от всех прочих, для Зап Европы это не характерно).
Так вот, о Москве: вполне вероятно, что в условиях, когда весь медицинский ресурс перенаправлен на борьбу с вирусам, смертность повышена не из-за вируса как такового, а из-за того, что все "обычные" больные лишены своевременного лечения.