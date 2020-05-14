freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.
статья как статья, базовые доводы описаны, что в закрытых помещениях основные заражения, это и так понятно, выкладки сколько вирусов испускает заразный ни к чему, лучше сматывать удочки от чихающего/кашляющего. Тема заражения не раскрыта. В супермаркетах большое пространство, большое расстояние между людьми, подозреваю это основное. По теории статьи в наземном транспорте повально все заражались бы, но это не происходит, насколько я могу судить. Зайдите в час пик в троллейбус, испытание не для слабонервных, причем пассажиры, кто по наивности, полагают, что обычная маска их защищает.
Насчет пользы статьи - всё это давно известно из ютубов Комара и Анчи Барановой. Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К. А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).
Да и здесь уже давались ссылки на аналогичные материалы. А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших. И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 16 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Faceless написав:Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце - примерно соответствовало стоимости среднего олинклюзива
вот видите: хорошие у нас - как хорошие там. Но у нас есть и варианты летних домиков попроще, они и дешевле. Хотя для летних условий они совершенно достаточны. Как я сразу написал, в условиях безденежья планку требований можно снизить, это нормально. Уменьшить комфорт номера - это вам не от операции отказаться, от этого не только никто не умер, но, если смотреть здраво, даже качество отдыха не страдает.