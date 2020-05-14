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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1259126012611262 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 220 Додано: Суб 16 тра, 2020 11:27 Proofy написав: st512 написав: freeze написав: На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели. На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели. статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей. статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей. статья как статья, базовые доводы описаны, что в закрытых помещениях основные заражения, это и так понятно, выкладки сколько вирусов испускает заразный ни к чему, лучше сматывать удочки от чихающего/кашляющего.

Тема заражения не раскрыта. В супермаркетах большое пространство, большое расстояние между людьми, подозреваю это основное. По теории статьи в наземном транспорте повально все заражались бы, но это не происходит, насколько я могу судить. Зайдите в час пик в троллейбус, испытание не для слабонервных, причем пассажиры, кто по наивности, полагают, что обычная маска их защищает. статья как статья, базовые доводы описаны, что в закрытых помещениях основные заражения, это и так понятно, выкладки сколько вирусов испускает заразный ни к чему, лучше сматывать удочки от чихающего/кашляющего.Тема заражения не раскрыта. В супермаркетах большое пространство, большое расстояние между людьми, подозреваю это основное. По теории статьи в наземном транспорте повально все заражались бы, но это не происходит, насколько я могу судить. Зайдите в час пик в троллейбус, испытание не для слабонервных, причем пассажиры, кто по наивности, полагают, что обычная маска их защищает.

Насчет пользы статьи - всё это давно известно из ютубов Комара и Анчи Барановой.

Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.

А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).



Да и здесь уже давались ссылки на аналогичные материалы.

А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.

И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу. Насчет пользы статьи - всё это давно известно из ютубов Комара и Анчи Барановой.Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).Да и здесь уже давались ссылки на аналогичные материалы.А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу. Востаннє редагувалось Starikan в Суб 16 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 2 разів. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17250 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 11:31 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.

Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая". Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце -соответствовало стоимости среднего олинклюзива Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце -соответствовало стоимости среднего олинклюзива

Сам года три назад отдыхал в санатории в Трускавце. Примерно соответствовало, но не среднего, а повыше. Так в Трускавец перелёт не нужен, а олинклюзив с перелётом вместе. Сам года три назад отдыхал в санатории в Трускавце. Примерно соответствовало, но не среднего, а повыше. Так в Трускавец перелёт не нужен, а олинклюзив с перелётом вместе.

ну, эт странное сравнение...отдых в здоровом умеренном климате с курсом санаторных процедур и должен стоить дороже курса по набору лишнего веса в условиях жары и влажности. ну, эт странное сравнение...отдых в здоровом умеренном климате с курсом санаторных процедур и должен стоить дороже курса по набору лишнего веса в условиях жары и влажности. juristkostya Повідомлень: 2922 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 11:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Faceless написав: Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце - примерно соответствовало стоимости среднего олинклюзива Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце - примерно соответствовало стоимости среднего олинклюзива

вот видите: хорошие у нас - как хорошие там.

Но у нас есть и варианты летних домиков попроще, они и дешевле. Хотя для летних условий они совершенно достаточны.

Как я сразу написал, в условиях безденежья планку требований можно снизить, это нормально. Уменьшить комфорт номера - это вам не от операции отказаться, от этого не только никто не умер, но, если смотреть здраво, даже качество отдыха не страдает. вот видите: хорошие у нас - как хорошие там.Но у нас есть и варианты летних домиков попроще, они и дешевле. Хотя для летних условий они совершенно достаточны.Как я сразу написал, в условиях безденежья планку требований можно снизить, это нормально. Уменьшить комфорт номера - это вам не от операции отказаться, от этого не только никто не умер, но, если смотреть здраво, даже качество отдыха не страдает. juristkostya Повідомлень: 2922 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1259126012611262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1556219

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20