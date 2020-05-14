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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1259126012611262

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:27

  Proofy написав:
  st512 написав:
  freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.
статья как статья, базовые доводы описаны, что в закрытых помещениях основные заражения, это и так понятно, выкладки сколько вирусов испускает заразный ни к чему, лучше сматывать удочки от чихающего/кашляющего.
Тема заражения не раскрыта. В супермаркетах большое пространство, большое расстояние между людьми, подозреваю это основное. По теории статьи в наземном транспорте повально все заражались бы, но это не происходит, насколько я могу судить. Зайдите в час пик в троллейбус, испытание не для слабонервных, причем пассажиры, кто по наивности, полагают, что обычная маска их защищает.

Насчет пользы статьи - всё это давно известно из ютубов Комара и Анчи Барановой.
Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.
А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).

Да и здесь уже давались ссылки на аналогичные материалы.
А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.
И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 16 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:31

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.
Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце -соответствовало стоимости среднего олинклюзива :)

Сам года три назад отдыхал в санатории в Трускавце. Примерно соответствовало, но не среднего, а повыше. Так в Трускавец перелёт не нужен, а олинклюзив с перелётом вместе. :)

ну, эт странное сравнение...отдых в здоровом умеренном климате с курсом санаторных процедур и должен стоить дороже курса по набору лишнего веса в условиях жары и влажности.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце - примерно соответствовало стоимости среднего олинклюзива

вот видите: хорошие у нас - как хорошие там.
Но у нас есть и варианты летних домиков попроще, они и дешевле. Хотя для летних условий они совершенно достаточны.
Как я сразу написал, в условиях безденежья планку требований можно снизить, это нормально. Уменьшить комфорт номера - это вам не от операции отказаться, от этого не только никто не умер, но, если смотреть здраво, даже качество отдыха не страдает.
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