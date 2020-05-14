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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1259126012611262

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:27

  Proofy написав:
  st512 написав:
  freeze написав:На самом деле это одна из самых полезных статей, которые я прочитал для себя за последние недели.
статья и правда занимательная.. Но для меня все еще остается загадкой почему магазины не превращаются в очаги, ведь кассиры и охранники АТБ проводят там по 8мь часов, и что-то не слышно про такие вспышки. Даже в штатах в пример приводиться - церковный хор, колл центр, ресторан, но не супермаркет, не магазин.. Получается у нас сработали только сборы в церквях и последующие распития в кругу друзей.
статья как статья, базовые доводы описаны, что в закрытых помещениях основные заражения, это и так понятно, выкладки сколько вирусов испускает заразный ни к чему, лучше сматывать удочки от чихающего/кашляющего.
Тема заражения не раскрыта. В супермаркетах большое пространство, большое расстояние между людьми, подозреваю это основное. По теории статьи в наземном транспорте повально все заражались бы, но это не происходит, насколько я могу судить. Зайдите в час пик в троллейбус, испытание не для слабонервных, причем пассажиры, кто по наивности, полагают, что обычная маска их защищает.

Насчет пользы статьи - всё это давно известно из ютубов Комара и Анчи Барановой.
Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.
А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).

Да и здесь уже давались ссылки на аналогичные материалы.
А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.
И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 16 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:31

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Поинтересуйтесь сегодняшними ценами. Даже в аналогичных условиях они вас приятно удивят.
Но сегодня уже привыкли к лучшим условиям (туалет, душ, вай-фай). Цена будет "соответствующая".

Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце -соответствовало стоимости среднего олинклюзива :)

Сам года три назад отдыхал в санатории в Трускавце. Примерно соответствовало, но не среднего, а повыше. Так в Трускавец перелёт не нужен, а олинклюзив с перелётом вместе. :)

ну, эт странное сравнение...отдых в здоровом умеренном климате с курсом санаторных процедур и должен стоить дороже курса по набору лишнего веса в условиях жары и влажности.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Интересовался ценами на хорошие санатории как-то - типа в Моршине, Трускавце - примерно соответствовало стоимости среднего олинклюзива

вот видите: хорошие у нас - как хорошие там.
Но у нас есть и варианты летних домиков попроще, они и дешевле. Хотя для летних условий они совершенно достаточны.
Как я сразу написал, в условиях безденежья планку требований можно снизить, это нормально. Уменьшить комфорт номера - это вам не от операции отказаться, от этого не только никто не умер, но, если смотреть здраво, даже качество отдыха не страдает.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Для Украины снятие карантина покажет нашу медицину в полный загруз, учитывая что готовились-готовились и... лекарств нет ни одного и бинт купить надо...)))

а шо, в условной Швейцарии или Израиле или ещё где-то за время карантина появилось нужное лекарство? Возможно, бинтов они запасли побольше нашего...
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:22

  Starikan написав:Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.
А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).


Это всё в основном не лекарства, а биологически-активные добавки. Уж относительно коронавируса точно никто их не исследовал в нормальном медицинском эксперименте.
Теоретически и настойка ромашки может помогать, так как вроде бы как обладает противовоспалительными свойствами. А как всё на самом деле. Уже на наших глазах десятки препаратов, теоретически действительно могущих бороться с коронавирусом, при медицинском исследовании на практике оказывались никчемными, увы.
Недавно смотрел в новостях ICTV репортаж с какой-то нашей фермы по производству черной икры от разведения осетровых. Так там хозяин фермы прямо утверждал, что чёрная икра поднимает иммунитет, и даже поднимает иммунитет от коронавируса. И это центральный украинский канал.

  Starikan написав:И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.


Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.
Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.
Ну или коронавирусник высморкается в руку, затем откроет дверь, сразу после чего возьмете за ручки двери и вы, а затем почешете в носу или глаз.
Ношение маски в закрытом помещении явно помогает сбить возможную полученную дозу вируса.
А грузовики дезинфицирующие улицы, как по мне выглядят анекдотично, или для запугивания населения, типа заявления Ляшко про запрет посещения парков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Недавно смотрел в новостях ICTV репортаж с какой-то нашей фермы по производству черной икры от разведения осетровых. Так там хозяин фермы прямо утверждал, что чёрная икра поднимает иммунитет, и даже поднимает иммунитет от коронавируса. И это центральный украинский канал.
Можно подумать, это единичный прецедент. У всех СМИ есть тариф на рекламу в рубрике "реклама", и отдельный тариф на скрытую рекламу в выпуске новостей. Второй намного дороже.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.

помню, болел я простудой ещё году эдак в 1985-м, и мой дедушка меня строго так наставлял: когда ты кашляешь, брызги с инфекцией разлетаются до 3-х метров. Поэтому, ты должен находиться в отдельной комнате, и эта комната должна подвергаться регулярному проветриванию и влажной уборке.
Думаете, мой дедушка был эпидемиолог? Нифига - он сразу после войны пришёл в кузнечный цех завода Малышева, где и работал до пенсии. Просто, тогда на предприятиях велась базовая просветительская работа, по гигиене в том числе.

Так что, ничего нового в нынешней эпидемии нет - это общий уровень гигиенических знаний стал настолько ниже, что даже самые банальные вещи, типа проветривания, приходится доказывать со ссылкой на авторитет ВОЗ и американскую прессу.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:36

  freeze написав:
  Starikan написав:Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.
А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).

Это всё в основном не лекарства, а биологически-активные добавки. Уж относительно коронавируса точно никто их не исследовал в нормальном медицинском эксперименте

Так она и не врач, а специалист в медицинской науке и ее популяризатор на гораздо более высоком уровне изложения, чем К (который скатился на уровень Квартала95, за исключением еженедельных обзоров).
Все эти добавки в целом способствуют уменьшению риска тромбоза, на опасность которого при ковиде напирает в последнее время большинство медиков.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:41

  freeze написав: А грузовики дезинфицирующие улицы, как по мне выглядят анекдотично, или для запугивания населения, типа заявления Ляшко про запрет посещения парков.

Судя по
Щодо стратегії тестування Максим Степанов зазначив: масове тестування людей без симптомів викликатиме оманливе відчуття безпеки, тому прийнято рішення тестувати тільки за наявності відповідних симптомів,
стратегия запугивания продолжается :evil: :evil: :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:40

  freeze написав:
  Starikan написав:И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.


Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.
Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.


Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.
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