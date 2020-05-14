Додано: Суб 16 тра, 2020 12:22

Starikan написав: Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.

А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах). Кстати, она в качестве профилактики рекомендует мелатонин и витамины D и К.А при симптомах - кверцетин, цинк и витамин С (в умеренных дозах).

Starikan написав: И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу. И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.

Это всё в основном не лекарства, а биологически-активные добавки. Уж относительно коронавируса точно никто их не исследовал в нормальном медицинском эксперименте.Теоретически и настойка ромашки может помогать, так как вроде бы как обладает противовоспалительными свойствами. А как всё на самом деле. Уже на наших глазах десятки препаратов, теоретически действительно могущих бороться с коронавирусом, при медицинском исследовании на практике оказывались никчемными, увы.Недавно смотрел в новостях ICTV репортаж с какой-то нашей фермы по производству черной икры от разведения осетровых. Так там хозяин фермы прямо утверждал, что чёрная икра поднимает иммунитет, и даже поднимает иммунитет от коронавируса. И это центральный украинский канал.Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.Ну или коронавирусник высморкается в руку, затем откроет дверь, сразу после чего возьмете за ручки двери и вы, а затем почешете в носу или глаз.Ношение маски в закрытом помещении явно помогает сбить возможную полученную дозу вируса.А грузовики дезинфицирующие улицы, как по мне выглядят анекдотично, или для запугивания населения, типа заявления Ляшко про запрет посещения парков.