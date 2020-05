Додано: Суб 16 тра, 2020 13:50

Starikan написав: freeze написав: А грузовики дезинфицирующие улицы, как по мне выглядят анекдотично, или для запугивания населения, типа заявления Ляшко про запрет посещения парков. А грузовики дезинфицирующие улицы, как по мне выглядят анекдотично, или для запугивания населения, типа заявления Ляшко про запрет посещения парков.

Судя по Щодо стратегії тестування Максим Степанов зазначив: масове тестування людей без симптомів викликатиме оманливе відчуття безпеки, тому прийнято рішення тестувати тільки за наявності відповідних симптомів, стратегия запугивания продолжается Судя постратегия запугивания продолжается

зе-ноухау: лікування залякуванням зе-ноухау: лікування залякуванням

