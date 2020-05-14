RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1260126112621263

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:50

  Starikan написав:
  freeze написав: А грузовики дезинфицирующие улицы, как по мне выглядят анекдотично, или для запугивания населения, типа заявления Ляшко про запрет посещения парков.

Судя по
Щодо стратегії тестування Максим Степанов зазначив: масове тестування людей без симптомів викликатиме оманливе відчуття безпеки, тому прийнято рішення тестувати тільки за наявності відповідних симптомів,
стратегия запугивания продолжается :evil: :evil: :evil:

зе-ноухау: лікування залякуванням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19219
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЯЧитатель написав:Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.
да все эти схемы надо принимать очень условно:
1. носитель инфекции может выделять её супер-активно (сильный кашель), а может практически не выделять (пошмыгивание носом).
2. лица, подхватившие болезнь в автобусе, могут как иметь исходно высокий иммунитет, так и подавленный (недавно перенесенная другая тяжёлая болезнь).
juristkostya
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЯЧитатель написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.


Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.
Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.


Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.


Тут думаю важно состояние больного, одно дело если он 15 минут кашляет в автобусе, и другое дело, если бессимптомный больной смотрит в окно все это время.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16850
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4189 раз.
Подякували: 6681 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:36

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:......
Сам года три назад отдыхал в санатории в Трускавце. Примерно соответствовало, но не среднего, а повыше. Так в Трускавец перелёт не нужен, а олинклюзив с перелётом вместе. :)

ну, эт странное сравнение...отдых в здоровом умеренном климате с курсом санаторных процедур и должен стоить дороже курса по набору лишнего веса в условиях жары и влажности.

Сравнение вполне нормальное.
Там море, которого в Трускавце нет. Санаторных процедур никаких не принимал - ездил отдыхать, а не лечиться. Набор лишнего веса - зависит от человека, я там ничего не набирал, бывало даже не много сбрасывал за счёт более активного движения, чем дома. Понятно, что есть люди, которые там только жрут и пьют до зелёных чёртиков. И не забывайте о стоимости перелета.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4481 раз.
Подякували: 4151 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:46

  ЯЧитатель написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.


Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.
Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.


Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.

В набитых троллейбусах при практически отсутствующей вентиляции (разве что двери на остановках) заражения должны были бы быть массовыми. И времени пребывания хватило бы - с ХТЗ до центра люди едут минут 40, а бывает и дольше.
И напомню здешние споры о метро - время поездки минимум в 2 раза меньше, чем в троллейбусе/автобусе.

Кстати, посмотрел сегодня в супермаркете - большинство в масках ниже носа. И посетители, и работники.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4481 раз.
Подякували: 4151 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:52

  ЛАД написав:И напомню здешние споры о метро - время поездки минимум в 2 раза меньше, чем в троллейбусе/автобусе.

Кстати, посмотрел сегодня в супермаркете - большинство в масках ниже носа. И посетители, и работники.

ну у вас там Кернес и не хотел закрывать метро, заставили.
Да народ уже расслабился, нельзя же все время быть в напряжении когда опасность так себе.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:03

  Starikan написав:А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.

Интересно почему у вас местный иммунитет рулит? Скорее за бугром будут более иммунитестее :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9662
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 2567 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 1260126112621263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus, vitaliian, Вкладчик1234, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1556250
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.