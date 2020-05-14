Додано: Суб 16 тра, 2020 14:46

ЯЧитатель написав: freeze написав: Starikan написав: И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу. И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.



Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.

Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.

Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.



Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие. Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.

В набитых троллейбусах при практически отсутствующей вентиляции (разве что двери на остановках) заражения должны были бы быть массовыми. И времени пребывания хватило бы - с ХТЗ до центра люди едут минут 40, а бывает и дольше.И напомню здешние споры о метро - время поездки минимум в 2 раза меньше, чем в троллейбусе/автобусе.Кстати, посмотрел сегодня в супермаркете - большинство в масках ниже носа. И посетители, и работники.