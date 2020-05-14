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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:50
Starikan написав: freeze написав:
А грузовики дезинфицирующие улицы, как по мне выглядят анекдотично, или для запугивания населения, типа заявления Ляшко про запрет посещения парков.
Судя по
Щодо стратегії тестування Максим Степанов зазначив: масове тестування людей без симптомів викликатиме оманливе відчуття безпеки, тому прийнято рішення тестувати тільки за наявності відповідних симптомів,
стратегия запугивания продолжается
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 13:52
ЯЧитатель написав:
Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.
да все эти схемы надо принимать очень условно:
1. носитель инфекции может выделять её супер-активно (сильный кашель), а может практически не выделять (пошмыгивание носом).
2. лица, подхватившие болезнь в автобусе, могут как иметь исходно высокий иммунитет, так и подавленный (недавно перенесенная другая тяжёлая болезнь).
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juristkostya
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Додано: Суб 16 тра, 2020 13:57
ЯЧитатель написав: freeze написав: Starikan написав:
И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.
Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.
Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.
Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.
Тут думаю важно состояние больного, одно дело если он 15 минут кашляет в автобусе, и другое дело, если бессимптомный больной смотрит в окно все это время.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:36
juristkostya написав: ЛАД написав:
......
Сам года три назад отдыхал в санатории в Трускавце. Примерно соответствовало, но не среднего, а повыше. Так в Трускавец перелёт не нужен, а олинклюзив с перелётом вместе.
ну, эт странное сравнение...отдых в здоровом умеренном климате с курсом санаторных процедур и должен стоить дороже курса по набору лишнего веса в условиях жары и влажности.
Сравнение вполне нормальное.
Там море, которого в Трускавце нет. Санаторных процедур никаких не принимал - ездил отдыхать, а не лечиться. Набор лишнего веса - зависит от человека, я там ничего не набирал, бывало даже немного сбрасывал за счёт более активного движения, чем дома. Понятно, что есть люди, которые там только жрут и пьют до зелёных чёртиков. И не забывайте о стоимости перелета.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 16 тра, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:46
ЯЧитатель написав: freeze написав: Starikan написав:
И помимо самого факта близкого общения с носителем вируса, видимо, большую играет роль длительность "экспозиции". Т.е. 2 часа просидеть в общепите или простоять на службе в церкви - опасно, 20 мин в троллейбусе/метро - не успеваешь подхватить дозу.
Вот это пожалуй и самое важное, и многое объясняет в этой эпидемии.
Или надо, чтобы тебе кашлянули прямо в лицо, или надо достаточно долго десятки минут находиться с бессимптомником в закрытом помещении, чтобы получить необходимую дозу.
Напомню, в схеме заражения в автобусе - было достаточно 15 минут. И это не было набито как у нас шпротами - а только сидячие.
В набитых троллейбусах при практически отсутствующей вентиляции (разве что двери на остановках) заражения должны были бы быть массовыми. И времени пребывания хватило бы - с ХТЗ до центра люди едут минут 40, а бывает и дольше.
И напомню здешние споры о метро - время поездки минимум в 2 раза меньше, чем в троллейбусе/автобусе.
Кстати, посмотрел сегодня в супермаркете - большинство в масках ниже носа. И посетители, и работники.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:52
ЛАД написав:
И напомню здешние споры о метро - время поездки минимум в 2 раза меньше, чем в троллейбусе/автобусе.
Кстати, посмотрел сегодня в супермаркете - большинство в масках ниже носа. И посетители, и работники.
ну у вас там Кернес и не хотел закрывать метро, заставили.
Да народ уже расслабился, нельзя же все время быть в напряжении когда опасность так себе.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:03
Starikan написав:
А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.
Интересно почему у вас местный иммунитет рулит? Скорее за бугром будут более иммунитестее
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:29
Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.
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antey1969
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:38
Proofy написав: ЛАД написав:
И напомню здешние споры о метро - время поездки минимум в 2 раза меньше, чем в троллейбусе/автобусе.
Кстати, посмотрел сегодня в супермаркете - большинство в масках ниже носа. И посетители, и работники.
ну у вас там Кернес и не хотел закрывать метро, заставили.
Да народ уже расслабился, нельзя же все время быть в напряжении когда опасность так себе.
Оно-то так. Но и сейчас общественный транспорт разрешили, а метро так и не хотят открывать. И тут на форуме доказывали опасность метро.
А насчёт напряжения - в Харькове только сейчас начались хоть какие-то заражения - больше 40 человек в день по области и порядка 20 по городу. Возможно, последствия Первомая и расслабления. На майские была очень хорошая погода, да и потом неплохая, народ пошёл в загул.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:44
antey1969 написав:
Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.
По каким параметрам отстали?
По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала?
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