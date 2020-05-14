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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:01

  Proofy написав:
  Starikan написав: А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.
Интересно почему у вас местный иммунитет рулит? Скорее за бугром будут более иммунитестее :)

"Местный иммунитет" - это синоним "неспецифического иммунитета" 8)
Географическая местность здесь не при чем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:03

  antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.

Отстали, конечно. Как и в других областях науки.
Потому что они присвоили себе практически все природные (и не только) богатства СССР и качают бюджетные средства из скважин, что нам недоступно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:38

  antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.

Сперва говорить, что никакого коронавируса нет, ввести карантин позже всех. А потом да - говорят, что всё лучшее. Но опять говорят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия планирует открыть границы с 3 июня
https://34travel.me/post/italiya-planiruet-otkryt-granicy

Власти Германии планируют открыть границы с некоторыми странами-соседками 15 июня. Но ослабления начнутся уже с пятницы.
https://34travel.me/post/germaniya-otkroet-granicy

Премьер-министр Черногории заявил, что страна готовится стать «первым свободным от коронавируса направлением». Предполагается, что она откроет границы уже в июне.
https://34travel.me/post/chernogoriya-granicy

Грузия готова принимать иностранных туристов с 1 июля.
https://34travel.me/post/gruziya-gotova-prinimat-turistov-1-iyulya

короче, "мир уже никогда не будет прежним" :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:51

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.

По каким параметрам отстали?
По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала?

По научным школам в первую очередь.
Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.
Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:59

antey1969 , пускай они в процессе обговармвпния расскажут, почему в апреле в Москве официально 649 ковидных смертей, а смертность выросла на 1800. И это на фоне однозначно уменьшившихся случаев смертей дтп и других травматических .
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:08

Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:18

Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:22

  Igneus написав:Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626


А что такое подать иск ? Подали и подали, любой может подать, на любой приказ или решение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:38

  antey1969 написав:Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Не переживайте, просто нас надо больше тренировать читать и переводить. Их школа бесспорно сильна, но если вглядеться лишь по обработке уже известного.
На каких языках окромя русского вы способны обработать информацию? Вот.. и остальные так же вначале ждут русского "впервые", а потом переводят или нет на украинский.
stm
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