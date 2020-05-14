Proofy написав:Интересно почему у вас местный иммунитет рулит? Скорее за бугром будут более иммунитестее
"Местный иммунитет" - это синоним "неспецифического иммунитета"
Географическая местность здесь не при чем.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 16:01
"Местный иммунитет" - это синоним "неспецифического иммунитета"
Географическая местность здесь не при чем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:03
Отстали, конечно. Как и в других областях науки.
Потому что они присвоили себе практически все природные (и не только) богатства СССР и качают бюджетные средства из скважин, что нам недоступно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:38
Сперва говорить, что никакого коронавируса нет, ввести карантин позже всех. А потом да - говорят, что всё лучшее. Но опять говорят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Италия планирует открыть границы с 3 июня
Власти Германии планируют открыть границы с некоторыми странами-соседками 15 июня. Но ослабления начнутся уже с пятницы.
Премьер-министр Черногории заявил, что страна готовится стать «первым свободным от коронавируса направлением». Предполагается, что она откроет границы уже в июне.
Грузия готова принимать иностранных туристов с 1 июля.
короче, "мир уже никогда не будет прежним" )))))
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:51
По научным школам в первую очередь.
Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.
Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег.
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:59
antey1969 , пускай они в процессе обговармвпния расскажут, почему в апреле в Москве официально 649 ковидных смертей, а смертность выросла на 1800. И это на фоне однозначно уменьшившихся случаев смертей дтп и других травматических .
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:08
Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:18
Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней:
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:22
А что такое подать иск ? Подали и подали, любой может подать, на любой приказ или решение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:38
Не переживайте, просто нас надо больше тренировать читать и переводить. Их школа бесспорно сильна, но если вглядеться лишь по обработке уже известного.
На каких языках окромя русского вы способны обработать информацию? Вот.. и остальные так же вначале ждут русского "впервые", а потом переводят или нет на украинский.
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