antey1969 написав:ЛАД написав:antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.
По каким параметрам отстали?
По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала?
По научным школам в первую очередь.
Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.
Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег.
В 90-х я работал в науке украинской. очень многое драли с россии и с международного опыта. своего было мало