antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав: Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...

Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.

По каким параметрам отстали?

По каким параметрам отстали?

По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала?

По научным школам в первую очередь.

Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.

По научным школам в первую очередь.

Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.

Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег.



В 90-х я работал в науке украинской. очень многое драли с россии и с международного опыта. своего было мало

