antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду... Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.
По каким параметрам отстали? По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала?
По научным школам в первую очередь. Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях. Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег.
В 90-х я работал в науке украинской. очень многое драли с россии и с международного опыта. своего было мало
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
antey1969 написав:Hotab То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом. Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.
Так говорить - не мешки таскать. А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
antey1969 написав:Hotab То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом. Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.
Так говорить - не мешки таскать. А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию
Не надо наезжать, это действительно сложно обрабатывать потоки информации более того нам как государству и бизнесу тоже надо меняться и выделять средства и связи что бы посещать выставки как научные, так и не научные, а это ещё сложнее Как пример МВД медики поехали в Италию, приехали и? Выводы озвученные одним из них: это вообще другой мир, мы отстали. А должно быть: нам необходимо аппарат марка, обучение месяцев, лекарства перечень. Поэтому и будет лекция РФ более доступна и грамотна, просто потому что наш обмен опытом выявился фикцией...
Igneus написав:Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626
тема любопытная:
Серед інших вимог позову – витребувати у міністерства всі документи, на підставі яких було видано вказаний наказ.
очевидно, что по состоянию на 25 февраля ни у кого в мире, тем более, у нашего МОЗ, не было достоверной статистики чтобы поставить короновирус в один ряд со СПИДом или тифом.
Igneus написав:Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626
А что такое подать иск ? Подали и подали, любой может подать, на любой приказ или решение.
Прежде всего, поскольку в этом деле обжалуется нормативно-правовой акт, то иск можно подать не на любой такой акт, а только на тот, который вступил в действие и не утратил его в установленном порядке. Кроме того, поскольку иск подал одессит, то, судя по Вашему комментарию, Вы не являетесь истцом, хотя этот приказ МОЗ, в том числе, серьезно мешает Вашему бизнесу. Более того, своим комментарием я хотел выразить удивление по поводу того, что авторы на этой ветке тратят уйму свободного времени на проблему коронавируса, которая имеет политический характер. Наконец, я вижу, что основные авторы на этой ветке живы и здоровы, что еще раз подтверждает искусственную надуманность проблемы коронавируса.
Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятница, 15 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.
Количество заболевших за вчера + 99 405. Второй результат за всё время пандемии, а фактически первый, потому что рекордный показатель от 24 апреля + 101 884 был искусственно натянут за счёт 10-тысячного вброса Эквадора за ряд дней. Но поскольку 100-тысячный рубеж не преодолён, заносим пока 15 мая как 47-й день серых будней пандемии без особых изменений.
Отметим красивые цифры - ровно в 100 странах общее количество заболевших превысило цифру 1000.
Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа продолжается: США, Бразилия и Великобритания дали 55 % умерших за день. Неделю назад были те же страны и почти тот же процент - 57. США, Россия и Бразилия дали 53 % заболевших за день. Тут полное дежа вю, неделю назад были те же страны, и абсолютно тот же процент.
Если прикинуть по континентам, то : Северная Америка даёт 31 % вновь заболевших, в основном это США Южная Америка дала 24 % , в основном Бразилия и Перу, и впервые вышла на второе место То есть мы видим, что основную часть новых случаев дает нам такая часть света как Америка, интересный факт Европа даёт 23 %, в основном это Россия и Великобритания, за неделю роль Европы упала аж на 5 % Азия даёт 19 %, в основном это Индия и Саудовская Аравия Африка - 2,8 %, в основном ЮАР и Египет, пока несмотря на опасения роль Африки никак не увеличивается Австралия + Океания - 0,03 % Итого - большинство думали, что коронавирус после Европы будет перетекать в Африку и опять Азию - Индия и тд, а коронавирус вдруг увлёкся Южной Америкой.
В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса: 1. США + 26 692 за вчерашний день - относительная стабильность 2. соседи Бразилия + Перу + 19 196 - стремительно растут 3. Россия + 10 598 - относительная стабильность 4. Западная Европа вся примерно + 8430 5. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 6400 - относительная стабильность 6. Аравийский полуостров + 4780 - постепенно растут Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.
Уже устали от этой эпидемии, но есть страны, которые по-прежнему идут вверх. Максимальные показатели по вновь заболевшим вчера показали: Бразилия + 15305 - maximum Мексика + 2409 - maximum Саудовская Аравия + 2307 - maximum Бангладеш + 1202 - maximum ЮАР + 785 - maximum Афганистан + 414 - maximum Бахрейн + 385 - maximum Аргентина + 345 - maximum а также Армения, Таджикистан, Гватемала, Центр-Афр.республика, Гаити, Уганда, Монголия, Йемен. То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет. На стадии плато по-прежнему уже очень долго висит Швеция, там же тоже достаточно долго находятся наши соседи поляки, Молдова, скорее всего на плато Беларусь и Россия. На плато находится и Украина, и спускаться пока не собирается.
Хотя статистика Белоруси опять начинает вызывать подозрения, с 6 мая у них количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 900-970, что выглядит маловероятно и как команда сверху не пересекать цифру + 1000
Идеально в Европе выглядит Исландия, всего 5 новых случаев за весь май. Словения последние дни идёт + 1-2 новых случая в день. Гонконгское чудо продолжается, с 17 марта там никто не умер.
Наблюдаем по странам, ослабившим карантин. Ничего особого не происходит, всё в норме, кроме Ирана, где наблюдается очевидный вторичный рост после ослабления карантина.
Франция обогнала Испанию по количеству умерших, вот так, все больше переживали за Испанию, и тут неожиданно. Россия кстати завтра обгонит ту же Испанию по общему количеству заболевших, и выйдет на второе место в мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.