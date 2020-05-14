Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1262126312641265 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 220 Додано: Суб 16 тра, 2020 18:47 antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав: Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...

Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий. Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.

По каким параметрам отстали?

По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала? По каким параметрам отстали?По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала?

По научным школам в первую очередь.

Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.

Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег. По научным школам в первую очередь.Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег.



В 90-х я работал в науке украинской. очень многое драли с россии и с международного опыта. своего было мало В 90-х я работал в науке украинской. очень многое драли с россии и с международного опыта. своего было мало It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3020 З нами з: 14.03.06 Подякував: 181 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:12 antey1969 написав: Hotab

То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.

Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать. То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Так говорить - не мешки таскать.

А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию Так говорить - не мешки таскать.А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4539 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:18 Starikan написав: Proofy написав: Starikan написав: А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших. А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших. Интересно почему у вас местный иммунитет рулит? Скорее за бугром будут более иммунитестее Интересно почему у вас местный иммунитет рулит? Скорее за бугром будут более иммунитестее

"Местный иммунитет" - это синоним "неспецифического иммунитета"

Географическая местность здесь не при чем. "Местный иммунитет" - это синоним "неспецифического иммунитета"Географическая местность здесь не при чем. я привел в пример зарубежье по тому что там люди могут себе больше позволить, по логике иммунитет должен быть выше. Чем в Украине выделяются я не понимаю я привел в пример зарубежье по тому что там люди могут себе больше позволить, по логике иммунитет должен быть выше. Чем в Украине выделяются я не понимаю "Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк Proofy

Повідомлень: 1613 З нами з: 24.10.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:29 Proofy написав: я привел в пример зарубежье по тому что там люди могут себе больше позволить, по логике иммунитет должен быть выше. Чем в Украине выделяются я не понимаю я привел в пример зарубежье по тому что там люди могут себе больше позволить, по логике иммунитет должен быть выше. Чем в Украине выделяются я не понимаю

По логике в странах с развитой медициной и продолжительностью жизни средний иммунитет будет ниже. По логике в странах с развитой медициной и продолжительностью жизни средний иммунитет будет ниже. Zebra

Повідомлень: 8405 З нами з: 21.09.12 Подякував: 832 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:32 pesikot написав: antey1969 написав: Hotab

То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.

Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать. То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Так говорить - не мешки таскать.

А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию Так говорить - не мешки таскать.А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию

Не надо наезжать, это действительно сложно обрабатывать потоки информации более того нам как государству и бизнесу тоже надо меняться и выделять средства и связи что бы посещать выставки как научные, так и не научные, а это ещё сложнее

Как пример МВД медики поехали в Италию, приехали и? Выводы озвученные одним из них: это вообще другой мир, мы отстали.

А должно быть: нам необходимо аппарат марка, обучение месяцев, лекарства перечень.

Поэтому и будет лекция РФ более доступна и грамотна, просто потому что наш обмен опытом выявился фикцией... Не надо наезжать, это действительно сложно обрабатывать потоки информацииболее того нам как государству и бизнесу тоже надо меняться и выделять средства и связи что бы посещать выставки как научные, так и не научные, а это ещё сложнееКак пример МВД медики поехали в Италию, приехали и? Выводы озвученные одним из них: это вообще другой мир, мы отстали.А должно быть: нам необходимо аппарат марка, обучение месяцев, лекарства перечень.Поэтому и будет лекция РФ более доступна и грамотна, просто потому что наш обмен опытом выявился фикцией... stm

Повідомлень: 2343 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:38 Igneus написав: Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626 Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней:

тема любопытная:

Серед інших вимог позову – витребувати у міністерства всі документи, на підставі яких було видано вказаний наказ.

очевидно, что по состоянию на 25 февраля ни у кого в мире, тем более, у нашего МОЗ, не было достоверной статистики чтобы поставить короновирус в один ряд со СПИДом или тифом. тема любопытная:очевидно, что по состоянию на 25 февраля ни у кого в мире, тем более, у нашего МОЗ, не было достоверной статистики чтобы поставить короновирус в один ряд со СПИДом или тифом. juristkostya Повідомлень: 2931 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:40 freeze написав: Igneus написав: Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626 Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней:



А что такое подать иск ? Подали и подали, любой может подать, на любой приказ или решение. А что такое подать иск ? Подали и подали, любой может подать, на любой приказ или решение.

Прежде всего, поскольку в этом деле обжалуется нормативно-правовой акт, то иск можно подать не на любой такой акт, а только на тот, который вступил в действие и не утратил его в установленном порядке.

Кроме того, поскольку иск подал одессит, то, судя по Вашему комментарию, Вы не являетесь истцом, хотя этот приказ МОЗ, в том числе, серьезно мешает Вашему бизнесу.

Более того, своим комментарием я хотел выразить удивление по поводу того, что авторы на этой ветке тратят уйму свободного времени на проблему коронавируса, которая имеет политический характер.

Наконец, я вижу, что основные авторы на этой ветке живы и здоровы, что еще раз подтверждает искусственную надуманность проблемы коронавируса. Прежде всего, поскольку в этом деле обжалуется нормативно-правовой акт, то иск можно подать не на любой такой акт, а только на тот, который вступил в действие и не утратил его в установленном порядке.Кроме того, поскольку иск подал одессит, то, судя по Вашему комментарию, Вы не являетесь истцом, хотя этот приказ МОЗ, в том числе, серьезно мешает Вашему бизнесу.Более того, своим комментарием я хотел выразить удивление по поводу того, что авторы на этой ветке тратят уйму свободного времени на проблему коронавируса, которая имеет политический характер.Наконец, я вижу, что основные авторы на этой ветке живы и здоровы, что еще раз подтверждает искусственную надуманность проблемы коронавируса. Igneus Повідомлень: 545 З нами з: 29.08.18 Подякував: 219 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 20:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире Можете дать ссылку на это российскую конференцию? Тоже хочу посмотреть

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6151 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 20:14 Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятница, 15 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.



Количество заболевших за вчера + 99 405.

Второй результат за всё время пандемии, а фактически первый, потому что рекордный показатель от 24 апреля + 101 884 был искусственно натянут за счёт

10-тысячного вброса Эквадора за ряд дней.

Но поскольку 100-тысячный рубеж не преодолён, заносим пока 15 мая как 47-й день серых будней пандемии без особых изменений.



Отметим красивые цифры - ровно в 100 странах общее количество заболевших

превысило цифру 1000.



Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и

новых смертей в трех первых странах ТОПа продолжается:

США, Бразилия и Великобритания дали 55 % умерших за день. Неделю назад

были те же страны и почти тот же процент - 57.

США, Россия и Бразилия дали 53 % заболевших за день. Тут полное дежа вю, неделю назад были те же страны, и абсолютно тот же процент.



Если прикинуть по континентам, то :

Северная Америка даёт 31 % вновь заболевших, в основном это США

Южная Америка дала 24 % , в основном Бразилия и Перу, и впервые вышла на второе место

То есть мы видим, что основную часть новых случаев дает нам такая часть света как Америка, интересный факт

Европа даёт 23 %, в основном это Россия и Великобритания, за неделю роль Европы упала аж на 5 %

Азия даёт 19 %, в основном это Индия и Саудовская Аравия

Африка - 2,8 %, в основном ЮАР и Египет, пока несмотря на опасения роль Африки никак не увеличивается

Австралия + Океания - 0,03 %

Итого - большинство думали, что коронавирус после Европы будет перетекать в Африку и опять Азию - Индия и тд, а коронавирус вдруг увлёкся Южной Америкой.



В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:

1. США + 26 692 за вчерашний день - относительная стабильность

2. соседи Бразилия + Перу + 19 196 - стремительно растут

3. Россия + 10 598 - относительная стабильность

4. Западная Европа вся примерно + 8430

5. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 6400 - относительная стабильность

6. Аравийский полуостров + 4780 - постепенно растут

Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.



Уже устали от этой эпидемии, но есть страны, которые по-прежнему идут вверх.

Максимальные показатели по вновь заболевшим вчера показали:

Бразилия + 15305 - maximum

Мексика + 2409 - maximum

Саудовская Аравия + 2307 - maximum

Бангладеш + 1202 - maximum

ЮАР + 785 - maximum

Афганистан + 414 - maximum

Бахрейн + 385 - maximum

Аргентина + 345 - maximum

а также Армения, Таджикистан, Гватемала, Центр-Афр.республика, Гаити, Уганда, Монголия, Йемен.

То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет.

На стадии плато по-прежнему уже очень долго висит Швеция, там же тоже

достаточно долго находятся наши соседи поляки, Молдова, скорее всего

на плато Беларусь и Россия.

На плато находится и Украина, и спускаться пока не собирается.



Хотя статистика Белоруси опять начинает вызывать подозрения, с 6 мая у них количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 900-970, что

выглядит маловероятно и как команда сверху не пересекать цифру + 1000



Идеально в Европе выглядит Исландия, всего 5 новых случаев за весь май.

Словения последние дни идёт + 1-2 новых случая в день.

Гонконгское чудо продолжается, с 17 марта там никто не умер.



Наблюдаем по странам, ослабившим карантин. Ничего особого не происходит, всё в норме, кроме Ирана, где наблюдается очевидный вторичный рост после ослабления карантина.



Франция обогнала Испанию по количеству умерших, вот так, все больше

переживали за Испанию, и тут неожиданно.

Россия кстати завтра обгонит ту же Испанию по общему количеству заболевших, и выйдет на второе место в мире. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16858 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6683 раз. Профіль 21 3 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1262126312641265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1556309

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20