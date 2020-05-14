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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1262126312641265

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:47

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.

По каким параметрам отстали?
По оборудованию, обеспечению лекарствами, подготовке персонала?

По научным школам в первую очередь.
Наши конференции практически на сто процентов базируются на переводах высказываний западных медиков, на их статистике и на их мнениях.
Материалы российской конференции базируются на их статистике оказания медпомощи ковидным пациентам непосредственно в России. Гораздо больше конкретики и на порядок меньше воды. Это касается и медпрепаратов, и использования ИВЛ, и проблемматике защиты персонала. Иностранный опыт обговаривали лишь в самом конце в плане полезного опыта иностранных коллег.


В 90-х я работал в науке украинской. очень многое драли с россии и с международного опыта. своего было мало
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:12

  antey1969 написав:Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Так говорить - не мешки таскать.
А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:18

  Starikan написав:
  Proofy написав:
  Starikan написав: А по транспорту - большинство инфицируется, но не заболевает, местный иммунитет рулит. Если бы все вдохнувшие вирус заболевали - тогда были бы десятки/сотни миллионов заболевших.
Интересно почему у вас местный иммунитет рулит? Скорее за бугром будут более иммунитестее :)

"Местный иммунитет" - это синоним "неспецифического иммунитета" 8)
Географическая местность здесь не при чем.
я привел в пример зарубежье по тому что там люди могут себе больше позволить, по логике иммунитет должен быть выше. Чем в Украине выделяются я не понимаю
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Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:29

  Proofy написав:я привел в пример зарубежье по тому что там люди могут себе больше позволить, по логике иммунитет должен быть выше. Чем в Украине выделяются я не понимаю

По логике в странах с развитой медициной и продолжительностью жизни средний иммунитет будет ниже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:32

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Так говорить - не мешки таскать.
А учитывая, что вы всё российское восхваляте по умолчанию

Не надо наезжать, это действительно сложно обрабатывать потоки информации :) более того нам как государству и бизнесу тоже надо меняться и выделять средства и связи что бы посещать выставки как научные, так и не научные, а это ещё сложнее :)
Как пример МВД медики поехали в Италию, приехали и? Выводы озвученные одним из них: это вообще другой мир, мы отстали.
А должно быть: нам необходимо аппарат марка, обучение месяцев, лекарства перечень.
Поэтому и будет лекция РФ более доступна и грамотна, просто потому что наш обмен опытом выявился фикцией...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:38

  Igneus написав:Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626

тема любопытная:
Серед інших вимог позову – витребувати у міністерства всі документи, на підставі яких було видано вказаний наказ.

очевидно, что по состоянию на 25 февраля ни у кого в мире, тем более, у нашего МОЗ, не было достоверной статистики чтобы поставить короновирус в один ряд со СПИДом или тифом.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 19:40

  freeze написав:
  Igneus написав:Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626


А что такое подать иск ? Подали и подали, любой может подать, на любой приказ или решение.

Прежде всего, поскольку в этом деле обжалуется нормативно-правовой акт, то иск можно подать не на любой такой акт, а только на тот, который вступил в действие и не утратил его в установленном порядке.
Кроме того, поскольку иск подал одессит, то, судя по Вашему комментарию, Вы не являетесь истцом, хотя этот приказ МОЗ, в том числе, серьезно мешает Вашему бизнесу.
Более того, своим комментарием я хотел выразить удивление по поводу того, что авторы на этой ветке тратят уйму свободного времени на проблему коронавируса, которая имеет политический характер.
Наконец, я вижу, что основные авторы на этой ветке живы и здоровы, что еще раз подтверждает искусственную надуманность проблемы коронавируса.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Можете дать ссылку на это российскую конференцию? Тоже хочу посмотреть :)
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:14

Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятница, 15 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.

Количество заболевших за вчера + 99 405.
Второй результат за всё время пандемии, а фактически первый, потому что рекордный показатель от 24 апреля + 101 884 был искусственно натянут за счёт
10-тысячного вброса Эквадора за ряд дней.
Но поскольку 100-тысячный рубеж не преодолён, заносим пока 15 мая как 47-й день серых будней пандемии без особых изменений.

Отметим красивые цифры - ровно в 100 странах общее количество заболевших
превысило цифру 1000.

Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и
новых смертей в трех первых странах ТОПа продолжается:
США, Бразилия и Великобритания дали 55 % умерших за день. Неделю назад
были те же страны и почти тот же процент - 57.
США, Россия и Бразилия дали 53 % заболевших за день. Тут полное дежа вю, неделю назад были те же страны, и абсолютно тот же процент.

Если прикинуть по континентам, то :
Северная Америка даёт 31 % вновь заболевших, в основном это США
Южная Америка дала 24 % , в основном Бразилия и Перу, и впервые вышла на второе место
То есть мы видим, что основную часть новых случаев дает нам такая часть света как Америка, интересный факт
Европа даёт 23 %, в основном это Россия и Великобритания, за неделю роль Европы упала аж на 5 %
Азия даёт 19 %, в основном это Индия и Саудовская Аравия
Африка - 2,8 %, в основном ЮАР и Египет, пока несмотря на опасения роль Африки никак не увеличивается
Австралия + Океания - 0,03 %
Итого - большинство думали, что коронавирус после Европы будет перетекать в Африку и опять Азию - Индия и тд, а коронавирус вдруг увлёкся Южной Америкой.

В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:
1. США + 26 692 за вчерашний день - относительная стабильность
2. соседи Бразилия + Перу + 19 196 - стремительно растут
3. Россия + 10 598 - относительная стабильность
4. Западная Европа вся примерно + 8430
5. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 6400 - относительная стабильность
6. Аравийский полуостров + 4780 - постепенно растут
Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.

Уже устали от этой эпидемии, но есть страны, которые по-прежнему идут вверх.
Максимальные показатели по вновь заболевшим вчера показали:
Бразилия + 15305 - maximum
Мексика + 2409 - maximum
Саудовская Аравия + 2307 - maximum
Бангладеш + 1202 - maximum
ЮАР + 785 - maximum
Афганистан + 414 - maximum
Бахрейн + 385 - maximum
Аргентина + 345 - maximum
а также Армения, Таджикистан, Гватемала, Центр-Афр.республика, Гаити, Уганда, Монголия, Йемен.
То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет.
На стадии плато по-прежнему уже очень долго висит Швеция, там же тоже
достаточно долго находятся наши соседи поляки, Молдова, скорее всего
на плато Беларусь и Россия.
На плато находится и Украина, и спускаться пока не собирается.

Хотя статистика Белоруси опять начинает вызывать подозрения, с 6 мая у них количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 900-970, что
выглядит маловероятно и как команда сверху не пересекать цифру + 1000

Идеально в Европе выглядит Исландия, всего 5 новых случаев за весь май.
Словения последние дни идёт + 1-2 новых случая в день.
Гонконгское чудо продолжается, с 17 марта там никто не умер.

Наблюдаем по странам, ослабившим карантин. Ничего особого не происходит, всё в норме, кроме Ирана, где наблюдается очевидный вторичный рост после ослабления карантина.

Франция обогнала Испанию по количеству умерших, вот так, все больше
переживали за Испанию, и тут неожиданно.
Россия кстати завтра обгонит ту же Испанию по общему количеству заболевших, и выйдет на второе место в мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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