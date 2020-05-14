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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:49

  antey1969 написав:Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Так они и деньги на науку в разы больше выделяют. И в правительстве у них меньше клоунов, кухарок, фотографов и т.п., поэтому научные разработки быстрее внедряются и способствуют развитию, а не валяются в архивах и/или уплывают за границу ..
fler
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