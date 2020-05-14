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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:49
antey1969 написав:Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит
наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.
Так они и деньги на науку в разы больше выделяют. И в правительстве у них меньше клоунов, кухарок, фотографов и т.п., поэтому научные разработки быстрее внедряются и способствуют развитию, а не валяются в архивах и/или уплывают за границу ..
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