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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:49

  antey1969 написав:Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Так они и деньги на науку в разы больше выделяют. И в правительстве у них меньше клоунов, кухарок, фотографов и т.п., поэтому научные разработки быстрее внедряются и способствуют развитию, а не валяются в архивах и/или уплывают за границу ..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 01:07

  fler написав:
  antey1969 написав:Hotab
То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом.
Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.

Так они и деньги на науку в разы больше выделяют. И в правительстве у них меньше клоунов, кухарок, фотографов и т.п., поэтому научные разработки быстрее внедряются и способствуют развитию, а не валяются в архивах и/или уплывают за границу ..

Ну, Вы уж слишком розово не рисуйте. :)
Выделяют денег больше, потому что имеют денег больше. Как писал Starikan: "качают бюджетные средства из скважин, что нам недоступно".
Но не пропорционально больше, т.к. значитедьно больше выделяют на армию и на "военную" науку.
Насчёт внедрения тоже не преувеличивайте - с этим проблемы были даже в Союзе, В России лучше не особо стало.
То же самое насчёт "способствуют развитию". По факту разрыв между РФ и Западом не сокращается, кроме военки - всё как было в Союзе.

Да, и в правительстве ни у них, ни у нас "кухарок, фотографов и т.п." вообще нет (не путайте с Радой), а клоунов, к сожалению хватает во всём мире.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 01:24

  Starikan написав:
  antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду...
Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.

Отстали, конечно. Как и в других областях науки.
Потому что они присвоили себе практически все природные (и не только) богатства СССР и качают бюджетные средства из скважин, что нам недоступно.

Это Вы резковато. :)
"Присвоили" они себе только то, что находится на их территории. Точно так же "присвоили" себе то, что на нашей территории, мы. Да и другие союзные республики поступили так же.
К сожалению, нефти-газа у нас осталось маловато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлень: 16546
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