Так они и деньги на науку в разы больше выделяют. И в правительстве у них меньше клоунов, кухарок, фотографов и т.п., поэтому научные разработки быстрее внедряются и способствуют развитию, а не валяются в архивах и/или уплывают за границу ..
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Додано: Суб 16 тра, 2020 21:49
Так они и деньги на науку в разы больше выделяют. И в правительстве у них меньше клоунов, кухарок, фотографов и т.п., поэтому научные разработки быстрее внедряются и способствуют развитию, а не валяются в архивах и/или уплывают за границу ..
Додано: Нед 17 тра, 2020 01:07
Ну, Вы уж слишком розово не рисуйте.
Выделяют денег больше, потому что имеют денег больше. Как писал Starikan: "качают бюджетные средства из скважин, что нам недоступно".
Но не пропорционально больше, т.к. значитедьно больше выделяют на армию и на "военную" науку.
Насчёт внедрения тоже не преувеличивайте - с этим проблемы были даже в Союзе, В России лучше не особо стало.
То же самое насчёт "способствуют развитию". По факту разрыв между РФ и Западом не сокращается, кроме военки - всё как было в Союзе.
Да, и в правительстве ни у них, ни у нас "кухарок, фотографов и т.п." вообще нет (не путайте с Радой), а клоунов, к сожалению хватает во всём мире.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 17 тра, 2020 01:24
Это Вы резковато.
"Присвоили" они себе только то, что находится на их территории. Точно так же "присвоили" себе то, что на нашей территории, мы. Да и другие союзные республики поступили так же.
К сожалению, нефти-газа у нас осталось маловато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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