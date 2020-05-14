Додано: Суб 16 тра, 2020 20:14

Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятница, 15 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.



Количество заболевших за вчера + 99 405.

Второй результат за всё время пандемии, а фактически первый, потому что рекордный показатель от 24 апреля + 101 884 был искусственно натянут за счёт

10-тысячного вброса Эквадора за ряд дней.

Но поскольку 100-тысячный рубеж не преодолён, заносим пока 15 мая как 47-й день серых будней пандемии без особых изменений.



Отметим красивые цифры - ровно в 100 странах общее количество заболевших

превысило цифру 1000.



Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и

новых смертей в трех первых странах ТОПа продолжается:

США, Бразилия и Великобритания дали 55 % умерших за день. Неделю назад

были те же страны и почти тот же процент - 57.

США, Россия и Бразилия дали 53 % заболевших за день. Тут полное дежа вю, неделю назад были те же страны, и абсолютно тот же процент.



Если прикинуть по континентам, то :

Северная Америка даёт 31 % вновь заболевших, в основном это США

Южная Америка дала 24 % , в основном Бразилия и Перу, и впервые вышла на второе место

То есть мы видим, что основную часть новых случаев дает нам такая часть света как Америка, интересный факт

Европа даёт 23 %, в основном это Россия и Великобритания, за неделю роль Европы упала аж на 5 %

Азия даёт 19 %, в основном это Индия и Саудовская Аравия

Африка - 2,8 %, в основном ЮАР и Египет, пока несмотря на опасения роль Африки никак не увеличивается

Австралия + Океания - 0,03 %

Итого - большинство думали, что коронавирус после Европы будет перетекать в Африку и опять Азию - Индия и тд, а коронавирус вдруг увлёкся Южной Америкой.



В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:

1. США + 26 692 за вчерашний день - относительная стабильность

2. соседи Бразилия + Перу + 19 196 - стремительно растут

3. Россия + 10 598 - относительная стабильность

4. Западная Европа вся примерно + 8430

5. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 6400 - относительная стабильность

6. Аравийский полуостров + 4780 - постепенно растут

Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.



Уже устали от этой эпидемии, но есть страны, которые по-прежнему идут вверх.

Максимальные показатели по вновь заболевшим вчера показали:

Бразилия + 15305 - maximum

Мексика + 2409 - maximum

Саудовская Аравия + 2307 - maximum

Бангладеш + 1202 - maximum

ЮАР + 785 - maximum

Афганистан + 414 - maximum

Бахрейн + 385 - maximum

Аргентина + 345 - maximum

а также Армения, Таджикистан, Гватемала, Центр-Афр.республика, Гаити, Уганда, Монголия, Йемен.

То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет.

На стадии плато по-прежнему уже очень долго висит Швеция, там же тоже

достаточно долго находятся наши соседи поляки, Молдова, скорее всего

на плато Беларусь и Россия.

На плато находится и Украина, и спускаться пока не собирается.



Хотя статистика Белоруси опять начинает вызывать подозрения, с 6 мая у них количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 900-970, что

выглядит маловероятно и как команда сверху не пересекать цифру + 1000



Идеально в Европе выглядит Исландия, всего 5 новых случаев за весь май.

Словения последние дни идёт + 1-2 новых случая в день.

Гонконгское чудо продолжается, с 17 марта там никто не умер.



Наблюдаем по странам, ослабившим карантин. Ничего особого не происходит, всё в норме, кроме Ирана, где наблюдается очевидный вторичный рост после ослабления карантина.



Франция обогнала Испанию по количеству умерших, вот так, все больше

переживали за Испанию, и тут неожиданно.

Россия кстати завтра обгонит ту же Испанию по общему количеству заболевших, и выйдет на второе место в мире.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.