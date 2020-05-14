Igneus написав:Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626
тема любопытная:
Серед інших вимог позову – витребувати у міністерства всі документи, на підставі яких було видано вказаний наказ.
очевидно, что по состоянию на 25 февраля ни у кого в мире, тем более, у нашего МОЗ, не было достоверной статистики чтобы поставить короновирус в один ряд со СПИДом или тифом.
Igneus написав:Пока тут уже на 1264-х страницах тратят драгоценное время на обсуждение коронавируса, в Окружном административном суде города Киева предъявлен иск об отмене приказа МОЗ, которым коронавирус отнесен к особо опасным возбудителям инфекционных болезней: https://court.gov.ua/press/news/939626
А что такое подать иск ? Подали и подали, любой может подать, на любой приказ или решение.
Прежде всего, поскольку в этом деле обжалуется нормативно-правовой акт, то иск можно подать не на любой такой акт, а только на тот, который вступил в действие и не утратил его в установленном порядке. Кроме того, поскольку иск подал одессит, то, судя по Вашему комментарию, Вы не являетесь истцом, хотя этот приказ МОЗ, в том числе, серьезно мешает Вашему бизнесу. Более того, своим комментарием я хотел выразить удивление по поводу того, что авторы на этой ветке тратят уйму свободного времени на проблему коронавируса, которая имеет политический характер. Наконец, я вижу, что основные авторы на этой ветке живы и здоровы, что еще раз подтверждает искусственную надуманность проблемы коронавируса.
Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятница, 15 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.
Количество заболевших за вчера + 99 405. Второй результат за всё время пандемии, а фактически первый, потому что рекордный показатель от 24 апреля + 101 884 был искусственно натянут за счёт 10-тысячного вброса Эквадора за ряд дней. Но поскольку 100-тысячный рубеж не преодолён, заносим пока 15 мая как 47-й день серых будней пандемии без особых изменений.
Отметим красивые цифры - ровно в 100 странах общее количество заболевших превысило цифру 1000.
Давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа продолжается: США, Бразилия и Великобритания дали 55 % умерших за день. Неделю назад были те же страны и почти тот же процент - 57. США, Россия и Бразилия дали 53 % заболевших за день. Тут полное дежа вю, неделю назад были те же страны, и абсолютно тот же процент.
Если прикинуть по континентам, то : Северная Америка даёт 31 % вновь заболевших, в основном это США Южная Америка дала 24 % , в основном Бразилия и Перу, и впервые вышла на второе место То есть мы видим, что основную часть новых случаев дает нам такая часть света как Америка, интересный факт Европа даёт 23 %, в основном это Россия и Великобритания, за неделю роль Европы упала аж на 5 % Азия даёт 19 %, в основном это Индия и Саудовская Аравия Африка - 2,8 %, в основном ЮАР и Египет, пока несмотря на опасения роль Африки никак не увеличивается Австралия + Океания - 0,03 % Итого - большинство думали, что коронавирус после Европы будет перетекать в Африку и опять Азию - Индия и тд, а коронавирус вдруг увлёкся Южной Америкой.
В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса: 1. США + 26 692 за вчерашний день - относительная стабильность 2. соседи Бразилия + Перу + 19 196 - стремительно растут 3. Россия + 10 598 - относительная стабильность 4. Западная Европа вся примерно + 8430 5. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 6400 - относительная стабильность 6. Аравийский полуостров + 4780 - постепенно растут Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.
Уже устали от этой эпидемии, но есть страны, которые по-прежнему идут вверх. Максимальные показатели по вновь заболевшим вчера показали: Бразилия + 15305 - maximum Мексика + 2409 - maximum Саудовская Аравия + 2307 - maximum Бангладеш + 1202 - maximum ЮАР + 785 - maximum Афганистан + 414 - maximum Бахрейн + 385 - maximum Аргентина + 345 - maximum а также Армения, Таджикистан, Гватемала, Центр-Афр.республика, Гаити, Уганда, Монголия, Йемен. То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет. На стадии плато по-прежнему уже очень долго висит Швеция, там же тоже достаточно долго находятся наши соседи поляки, Молдова, скорее всего на плато Беларусь и Россия. На плато находится и Украина, и спускаться пока не собирается.
Хотя статистика Белоруси опять начинает вызывать подозрения, с 6 мая у них количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 900-970, что выглядит маловероятно и как команда сверху не пересекать цифру + 1000
Идеально в Европе выглядит Исландия, всего 5 новых случаев за весь май. Словения последние дни идёт + 1-2 новых случая в день. Гонконгское чудо продолжается, с 17 марта там никто не умер.
Наблюдаем по странам, ослабившим карантин. Ничего особого не происходит, всё в норме, кроме Ирана, где наблюдается очевидный вторичный рост после ослабления карантина.
Франция обогнала Испанию по количеству умерших, вот так, все больше переживали за Испанию, и тут неожиданно. Россия кстати завтра обгонит ту же Испанию по общему количеству заболевших, и выйдет на второе место в мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Кстати нарвался на очень интересную тему, над которой и сам раньше задумывался.
Легче переносят коронавирус или вообще не заболевают люди, которые уже болели в этом сезоне другими старыми добрыми вариантами коронавирусов. И это выглядит достаточно логичным. Напомню в разных источниках среди банальных ОРЗ коронавирусы и раньше занимали от 8 до 20 процентов.
""В крови людей, которые никогда не болели COVID-19, есть иммунные клетки, способные узнавать новый коронавирус. Это происходит за счет перенесенных ранее болезней, вызванных старыми коронавирусами""
antey1969 написав:Hotab То что усы Пескова искажают информацию - это понятно. Но в данный момент речь не об этом. Уровень насыщенности полезной информацией на их конференции в разы превосходит наши сборища. И это приходится с сожалением признавать.
Так они и деньги на науку в разы больше выделяют. И в правительстве у них меньше клоунов, кухарок, фотографов и т.п., поэтому научные разработки быстрее внедряются и способствуют развитию, а не валяются в архивах и/или уплывают за границу ..
Ну, Вы уж слишком розово не рисуйте. Выделяют денег больше, потому что имеют денег больше. Как писал Starikan: "качают бюджетные средства из скважин, что нам недоступно". Но не пропорционально больше, т.к. значитедьно больше выделяют на армию и на "военную" науку. Насчёт внедрения тоже не преувеличивайте - с этим проблемы были даже в Союзе, В России лучше не особо стало. То же самое насчёт "способствуют развитию". По факту разрыв между РФ и Западом не сокращается, кроме военки - всё как было в Союзе.
Да, и в правительстве ни у них, ни у нас "кухарок, фотографов и т.п." вообще нет (не путайте с Радой), а клоунов, к сожалению хватает во всём мире.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
antey1969 написав:Посмотрел российскую онлайн-конференцию по ковиду. Что могу сказать... Мы отстали от них в медицине лет на десять, как минимум. А уж по ковиду... Они в профильных больницах уже проводят регулярное тестирование медперсонала, работающего в "красных" зонах, на титры антител, а у нас даже ПЦР-тесты на сегодняшний день зависли по причине нехватки ресурсов лабораторий.
Отстали, конечно. Как и в других областях науки. Потому что они присвоили себе практически все природные (и не только) богатства СССР и качают бюджетные средства из скважин, что нам недоступно.
Это Вы резковато. "Присвоили" они себе только то, что находится на их территории. Точно так же "присвоили" себе то, что на нашей территории, мы. Да и другие союзные республики поступили так же. К сожалению, нефти-газа у нас осталось маловато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics нашла антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса SARS-CoV-2 на 100%.
Об этом в субботу, 16 мая, информирует РИА "Новости".
Так, по данным источника, учеными были проанализированы миллиарды антител, сотни из них способны влиять на коронавирус. В ходе дальнейших исследований ученые выделили десяток антител, одно из которых может на 100% защитить клетки человека от инфицирования SARS-CoV-2.
Антитело под кодовым именем STI-1499 обволакивает вирус и выводит его из организма человека за четыре дня.
"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", - уверяет основатель Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи.