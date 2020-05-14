Фармацевтическая компания Sorrento Therapeutics из Калифорнии, США, заявила о "прорыве в поиске лекарства" от коронавирусной инфекции. Как заявил глава компании Генри Джи, его сотрудники обнаружили антитела STI-1499, которые полностью блокируют коронавирусную инфекцию и выводят вирус из организма человека в течение четырех дней. В качестве готового препарата лекарство будет доступно на рынке через несколько месяцев, утверждает Генри Джи.
ЛАД написав:"Присвоили" они себе только то, что находится на их территории.
не совсем так. То что на территории + все то, что за рубежом. То что за рубежом досталось только России. Кравчук предлагал и то поделить, в обмен на часть долга СССР, Россия отказалась. + В СССР все разработки и все планы со всех республик стекались в Москву, а в республиках не все было доступно.
Востаннє редагувалось ekantashivo в Нед 17 тра, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Как меня лихо потерли. За то что выразил недовольство уровнем наших конференций по ковиду? Нет парни, это уже клиника. Больше ноги моей на этой ветке не будет. Всем удачи.
Жаль. Очень жаль. Теперь в этой ветке людей, пишуших интересные и важные вещи не на пальцах одной руки, а на одном пальце посчитать можно. А такие вещи, которые не просачиваются в прессу - кроме Вас никто и не писал.
В Україні зафіксовано 18291 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних, 5116 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 433 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 715 випадків; Волинська область — 615 випадків; Дніпропетровська область — 837 випадків; Донецька область — 130 випадків; Житомирська область — 546 випадків; Закарпатська область — 885 випадків; Запорізька область — 378 випадків; Івано-Франківська область — 1210 випадків; Кіровоградська область — 443 випадки; м. Київ — 2280 випадків; Київська область — 1197 випадків; Львівська область — 1019 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 238 випадків; Одеська область — 746 випадків; Полтавська область — 264 випадки; Рівненська область — 1126 випадків; Сумська область — 162 випадки; Тернопільська область — 1078 випадків; Харківська область — 786 випадків; Херсонська область — 167 випадків; Хмельницька область — 253 випадки; Чернівецька область — 2694 випадки; Черкаська область — 372 випадки; Чернігівська область — 108 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.