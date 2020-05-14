Додано: Нед 17 тра, 2020 11:51

Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 17 травня:



▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 433 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 32 у дітей та 57 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 119 осіб. Одужали за добу 210 осіб, померли 17 осіб.



▪️ За останню добу проведено 7163 тестувань методом ПЛР.



▪️ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано в місті Києві (59), Київській (54), Львівській (50) та Чернівецькій (47) областях.



▪️ МОЗ отримало листа від Європейської комісії про включення України до складу комітету ЄС як спостерігача. До нього входять усі країни Євросоюзу.



▪️ Очільник МОЗ зазначив, що держава повністю покриває вартість лікування хворих на COVID-19 у стаціонарних умовах. Затверджено 4 гарантовані державою пакети: стаціонарне лікування, екстрена медична допомога, мобільні бригади, стаціонарна допомога хворим у квітні в лікарнях, які не ввійшли в перелік опорних медзакладів для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.



▪️ МОЗ доручив Національній службі здоров’я максимально пришвидшити процес укладання договорів з медичними закладами. Міністр охорони здоров’я зазначив, що деякі лікарні вже отримали кошти, в тому числі для виплати підвищеної зарплати своїм працівникам. Він запевнив, що цього тижня всі договори будуть укладені і всі медзаклади отримають кошти.



▪️ З 18 травня МОЗ планує розпочати розподіл захисних костюмів серед лікарень та лабораторних центрів. Очільник МОЗ зазначив, що вантаж з костюмами прибув в Україну. Він також нагадав, що минулого тижня НАК “Нафтогаз Україна” доставила в Україну медичний вантаж, в тому числі захисні костюми, які вже надійшли у 98 лікарень у регіонах.



▪️ Україна не єдина в світі країна, яка зупинила на час карантину роботу метрополітену. За словами Максима Степанова, метро також було закрите у китайському місті Ухань, в Індії, Парижі та в Лондоні (близько 40 станцій). Він упевнений, що цей захід є дуже важливим для того, аби не допустити поширення коронавірусу, і що він дав результат.



▪️ Міністр повідомив, що на сьогодні завантаженість українських лікарень складає не більше 13%. Медичні заклади здатні надавати медичну допомогу хворим на COVID-19 у повному обсязі.



▪️ МОЗ планує 18 травня переказати Чернівецькій області всі необхідні на боротьбу з COVID-19 кошти. Міністр повідомив, що 14 травня до міністерства звернулась Чернівецька ОДА з проханням виділити 5,6 млн грн.